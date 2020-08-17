前「大胃王」爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍...自掏腰包欠債110萬

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，網絡直播和短影片平臺上的吃播、大胃王被推上風口浪尖。一名前「大胃王」16日受訪表示，業內催吐、假吃情況普遍，不少主播吃的食物都是自費，沒發財卻為此負債累累。

習近平下令整治後，央視帶頭點名批評「吃播」大胃王浪費食物，直播平臺立即響應「惜食」文化，大量表演暴飲暴食的影片被下架，更有一些主播的帳號直接消失。

一名前「大胃王」小喬（化名）向《澎湃新聞》表示，她一開始是在直播中唱歌、聊天，但由於自己缺少話題，改做「吃播」，一個月底薪是2000元（人民幣，下同），加上粉絲送的禮物，每月收入約5000多元。

不過，由於晚上11時至淩晨2時是直播觀看人數最多的時段，且直播結束還要與粉絲互動，令她作息完全顛倒，直言「很累」。

除了身體受影響外，小喬透露，直播時吃的所有食物都是自掏腰包購買，她為此負債70多萬元，只好從事禮儀、模特等兼職來補貼餐費，但至今仍欠下26萬元（約新台幣110萬元）。

▲密子君在Youtube也有20.1萬人次訂閱。（圖／翻攝自Youtube／密子君Mires）

與小喬不同的是，確實有一些博主能因此發家致富，譬如有「美女大胃王」稱號的密子君，就從一個列印店員工，蛻變成微博坐擁1700萬粉絲、單場直播收入可達百萬的流量明星，還曾登上大陸著名的電視綜藝節目。不過也有網友發現各種蛛絲馬跡，試圖證明密子君催吐、造假。

另外一名靠催吐來大量進食的女主播，每個月收入可達3到5萬元，但她稱自己「永遠也無法像正常人一樣生活」，原因是催吐成癮，多年來難以戒除。