　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

前「大胃王」爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍...自掏腰包欠債110萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，網絡直播和短影片平臺上的吃播、大胃王被推上風口浪尖。一名前「大胃王」16日受訪表示，業內催吐、假吃情況普遍，不少主播吃的食物都是自費，沒發財卻為此負債累累。

習近平下令整治後，央視帶頭點名批評「吃播」大胃王浪費食物，直播平臺立即響應「惜食」文化，大量表演暴飲暴食的影片被下架，更有一些主播的帳號直接消失。

一名前「大胃王」小喬（化名）向《澎湃新聞》表示，她一開始是在直播中唱歌、聊天，但由於自己缺少話題，改做「吃播」，一個月底薪是2000元（人民幣，下同），加上粉絲送的禮物，每月收入約5000多元。

不過，由於晚上11時至淩晨2時是直播觀看人數最多的時段，且直播結束還要與粉絲互動，令她作息完全顛倒，直言「很累」。

除了身體受影響外，小喬透露，直播時吃的所有食物都是自掏腰包購買，她為此負債70多萬元，只好從事禮儀、模特等兼職來補貼餐費，但至今仍欠下26萬元（約新台幣110萬元）。

▲密子君在Youtube也有20.1萬人次訂閱。（圖／翻攝自Youtube／密子君Mires）

與小喬不同的是，確實有一些博主能因此發家致富，譬如有「美女大胃王」稱號的密子君，就從一個列印店員工，蛻變成微博坐擁1700萬粉絲、單場直播收入可達百萬的流量明星，還曾登上大陸著名的電視綜藝節目。不過也有網友發現各種蛛絲馬跡，試圖證明密子君催吐、造假。

另外一名靠催吐來大量進食的女主播，每個月收入可達3到5萬元，但她稱自己「永遠也無法像正常人一樣生活」，原因是催吐成癮，多年來難以戒除。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
變速球王「涉簽賭」被迫離場　10年後近況曝！年賣屋2億元
分手羅志祥4個月…周揚青突曬照甜喊「我老公」！畫面公開網全推
牛排館老闆冤死詐保「18歲嫩妻爽領4600萬」　無腦共犯8字
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前「大胃王」爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍...自掏腰包欠債110萬

4號洪水洪峰剛過三峽大壩　大陸水利部發橙色預警：5號洪水要來了

共軍、藥廠聯合研發！中國首支新冠疫苗獲官方專利　施打價格曝光

外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...手上凶器是「小孩最愛」

鮮肉尪2年「走鐘變五花肉」　網嘆「坐2次月子」養成…曬崩壞照互取暖

兩岸青少年校園音樂交流周開幕　高規防疫「雲展演」進行

「閩台人才協作論壇」福州登場　釋出2349職位「月薪2.9萬元起跳」

大陸首個新冠肺炎疫苗專利獲批！　鍾南山：中俄將「共同進行臨床試驗」

雷軍：小米啟動「重新創業」征程　增加4位聯合創始人

陸人大決定立法會延任！　港府：無損基本法「特事特辦處理」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

就要小饅頭～萌娃雙手高舉崩潰　偷瞄鏡頭被抓包...原來是「戲精」

哈林《情非得已》.《缺口》經典歌連發　周湯豪壓軸登場「帥到分手」

前「大胃王」爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍...自掏腰包欠債110萬

4號洪水洪峰剛過三峽大壩　大陸水利部發橙色預警：5號洪水要來了

共軍、藥廠聯合研發！中國首支新冠疫苗獲官方專利　施打價格曝光

外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...手上凶器是「小孩最愛」

鮮肉尪2年「走鐘變五花肉」　網嘆「坐2次月子」養成…曬崩壞照互取暖

兩岸青少年校園音樂交流周開幕　高規防疫「雲展演」進行

「閩台人才協作論壇」福州登場　釋出2349職位「月薪2.9萬元起跳」

大陸首個新冠肺炎疫苗專利獲批！　鍾南山：中俄將「共同進行臨床試驗」

雷軍：小米啟動「重新創業」征程　增加4位聯合創始人

陸人大決定立法會延任！　港府：無損基本法「特事特辦處理」

外婆上週剛病逝！巴西第一夫人染疫半月終轉陰

新台幣開盤升值0.2分　以29.54元開出

4600萬詐保「18歲嫩妻」酒店史起底！養套殺三部曲曝　尪死秒睡主嫌

TOYOTA樂意搶佔400萬輛房車市場　直言：別人不想賣，那我們來賣

台股指數站上12800點！康友明起暫停交易　開盤再跌停

康友-KY開盤「連吞7根跌停」！股價僅剩56.6元　明日起暫停交易

前「大胃王」爆吃播界秘辛！催吐、假吃超普遍...自掏腰包欠債110萬

三芝賞夕陽、吹海風新地標！「落日海中伸展台」即將回歸

下一步參選黨主席？　韓國瑜「19字回應」：現在大家心情很凝重

專賣上億元巨鑽的Graff改推小品　蝴蝶珠寶飛進日常

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

大陸熱門新聞

外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...凶手上是「小孩最愛」

鮮肉尪2年「走鐘變五花肉」　妻嘆「坐2次月子」…曬崩壞照互取暖

4號洪水剛過　陸水利部：5號要來了

吃播界迎末日！美女大胃王急避風頭

12歲男孩家中遭吊死　曾逃家求救「回去會被打死」　

23歲歪臉女大蛻變！瓜子臉超清秀

共軍與藥廠研發！中國首支新冠疫苗獲專利

結婚57年連「雞蛋、菜刀」都AA制　老夫妻終於離婚了

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

嫩妹水上樂園玩造浪池！重撞濺血

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

多金女迷上鄧倫請高人作法！地下情1年結局淪笑柄

26歲男健身房狂練3個月　只有「胸部發育了」

隔壁客一堆剩菜！　女明星嫌浪費「拿來吃光光」...自嘲噁心

更多熱門

相關新聞

吃播界迎末日！美女大胃王急避風頭

吃播界迎末日！美女大胃王急避風頭

大陸國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，央視帶頭點名批評「吃播」大胃王浪費食物，直播平臺立即響應「惜食」文化，大量表演暴飲暴食的影片被下架，更有一些主播的帳號直接消失。首當其衝的是不少知名吃播主，其中微博粉絲超過1700萬的密子君，已刪除「大胃王」稱號。

習近平批餐飲浪費　多個大胃王吃播帳號消失

習近平批餐飲浪費　多個大胃王吃播帳號消失

吃播主「半年狂嗑肉」送醫搶救7天身亡

吃播主「半年狂嗑肉」送醫搶救7天身亡

30歲吃播主死亡！心酸原因曝

30歲吃播主死亡！心酸原因曝

想減肥！她拿湯匙催吐...下秒滑進胃裡險喪命

想減肥！她拿湯匙催吐...下秒滑進胃裡險喪命

關鍵字：

大胃王吃播吃播界美女大胃王催吐假吃

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

賓士加300害慘！加油員要多問3字

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

羅霈穎4億遺產怎分配？　律師親解繼承順序

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

短褲妹夜歸遭撲倒逞慾　反手捏蛋懲罰變態

童手癢害死11條魚　媽帶他登門道歉

更多

最夯影音

更多
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面