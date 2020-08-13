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習近平批評餐飲浪費　多個「大胃王吃播」帳號消失

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▲▼習近平用餐吃飯。（圖／新華社）

▲習近平批評餐飲浪費，指示加強立法制止亂象。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平近日指示，要加強立法制止餐飲浪費行為，在全社會營造「浪費可恥」行為；大陸官媒《央視》隨後也發文，點名網路吃播大胃王誤導消費，嚴重浪費。央視發文後，大陸多個影音平台開始出現「文明吃播，珍惜糧食」的景語，並有許多知名吃播主播的影片無法瀏覽，更有一些主播的帳號還直接消失，顯示出大陸官方對整治暴食歪風的態度。

▼「大胃王吃播」被點名嚴重浪費。（圖／翻攝央視）

▲▼習近平批評餐飲浪費　多個「大胃王吃播」帳號消失。（圖／翻攝央視）

習近平上月赴吉林訪視大陸重要糧食產區，並在訪視後表示，餐飲浪費現象觸目驚心、令人痛心，要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為，「要進一步加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍。」

接著，大陸官媒《央視》也發文，批評浪費餐飲的行為，「雖然全社會都在倡導人們用實際行動加入『光盤一族』，可是餐飲浪費，依然觸目驚心、令人痛心！有些人礙於面子大擺筵席，有些人點外賣卻根本吃不了，甚至有些人包括孩子因為挑食，飯擺上來了卻不愛吃等等，最終都是浪費。」

《央視》還特別點名網路上流行的大胃王吃播，「直播的大胃王們是該管管了，尤其是根本不吃全都吐了的那種，太浪費！」

▲▼習近平批評餐飲浪費　多個「大胃王吃播」帳號消失。（圖／翻攝央視）

習近平與《央視》強力批評後，多個大陸影音、直播平台開始做出反應，目前在抖音、快手平台搜尋「吃播」「大胃王」等關鍵字，會出現「文明吃播，珍惜糧食」等警語。

鬥魚直播平台更表明，之後將加強對美食類直播內容審核，杜絕餐飲浪費行為，共創風清氣朗的直播氛圍。

▼被點名的吃播主播帳號消失。（圖／翻攝微博）

▲▼習近平批評餐飲浪費　多個「大胃王吃播」帳號消失。（圖／翻攝央視）

此外，有些知名吃播主播的影片也被發現無法瀏覽，更有一些主播的帳號直接消失，有人指是主播在官方表態後決定轉型，也有人認為是平台為了避免爭議採取的調整。

對於官方整治餐飲浪費情況的態度，許多大陸網友都表示支持，認為亂象有必要根絕，「節約用水，節約糧食這些口號好久沒出現了。」「介紹美食和譁眾取寵的大胃王是兩種不同的價值取向，國家這次下手很好，早就該殺殺這種風氣。」「中國雖然不缺糧食，但也不應該浪費，很多國家的孩子連飯都沒得吃。」

▼知名吃播主播的影片已無法瀏覽。（圖／翻攝微博）

▲▼習近平批評餐飲浪費　多個「大胃王吃播」帳號消失。（圖／翻攝央視）

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