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陸吃播界迎末日！博主賬號直接消失...1700萬粉「美女大胃王」急避風頭

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記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，央視帶頭點名批評「吃播」大胃王浪費食物，直播平臺立即響應「惜食」文化，大量表演暴飲暴食的影片被下架，更有一些主播的帳號直接消失。首當其衝的是不少知名吃播主，其中微博粉絲超過1700萬的密子君，已刪除「大胃王」稱號。

▲▼ 美女大胃王密子君被狙擊。（圖／翻攝自Youtube／密子君Mires）

▲▼ 美女大胃王密子君被狙擊。（圖／翻攝自Youtube／密子君Mires）

▲密子君在Youtube也有20.1萬人次訂閱。（圖／翻攝自Youtube／密子君Mires）

吃播影片近年在網路爆紅，但有部分網紅是「假吃真吐」，之前就有微博網友質疑，有些人在影片中只是咬而不吞，包括抖音、鬥魚、快手等直播平臺也稱關注到有關情況，會按情節的嚴重程度作審核。

繼習近平下令要加強立法制止餐飲浪費行為，在全社會營造「浪費可恥」行為後，許多知名吃播主播的影片無法瀏覽，更有一些主播的帳號直接消失，顯示出官方對整治暴食歪風的態度。

▲▼ 美女大胃王密子君被狙擊。（圖／翻攝自Youtube／密子君Mires）

▲密子君在吃烤豬。（圖／翻攝自Youtube／密子君Mires）

在這股風氣下，有「美女大胃王」稱號的密子君成為關注焦點，身為較早期吃播主的她，曾經吃1000隻小龍蝦、一整頭烤豬及巨型盤菜等，冗長的大胃王喪吃後會用快播方式帶過，去年她曾稱自己空腹的體重只有49.65公斤。

有民眾近日發現，密子君已經刪掉自己微博認證上的「大胃王」字眼，且10日後就未有上載新影片。粉絲則紛紛出面護航，稱密子君早前已經改了微博名，不應再標籤她是大胃王，且她已開始轉型當「探店」美食博主。不過，密子君在YouTube平臺上的影片，還是用標籤和標題強調自己是「大胃王」。

▲▼ 美女大胃王密子君被狙擊。（圖／翻攝自Youtube／密子君Mires）

▲ 美女大胃王密子君被網友狙擊。（圖／翻攝自Youtube／密子君Mires）

對於此次大陸官方出手整治，有網友表示認同，「袁隆平爺爺讓你吃飽 可沒讓你浪費」、「真的大胃你可以多吃 但為了熱度就不必了」、「怎麼提倡節約都成錯的了？」、「我出去吃不完的都打包」。但也有人難以理解，「不喜歡可以不看，但別逼他們消失好嗎，總有人需要他們的存在」、「公款吃喝先查一遍?」。

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