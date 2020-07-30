桃園青埔Xpark水族館搶先看！　在餐廳享受與企鵝奇遇

▲遊客並非單純透過壓克力玻璃觀賞生物，而是仿佛真的身歷其境。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

網上火紅的桃園青埔Xpark水族館，30日舉辦媒體旅行業者開幕踩線團，全台獨有為一邊享受餐飲，還可觀賞上方隧道彷彿在空中飛行般的企鵝奇遇，另外翩翩起舞的療癒水母館和走進海中一睹壯闊之美的福爾摩沙館，為都市內少有水族館。

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▲▼輕鬆來去陸地海域，在餐館享受與企鵝的奇遇。（圖／記者楊熾興攝）

即將8月7日在桃園青埔開幕的Xpark水族館為日本八景島海島樂園在海外首座分館，一開放購票系統即被塞爆8月份已近乎完售，27日起開放9月份的網上預購，因為每個時段開放人數若預購已滿，現場即不開放售票，以確保參觀品質，場次方面，平日從早上10點開始，每2小時一梯次，最後一梯次為下午6點；假日從早上10點開放，同樣也是每2小時一梯次，最後一梯次為晚上8點。詳細資訊都可上「kkday平台」、「Xpark官方臉書」查詢。

▲福爾摩沙館內壯闊之美。（圖／記者楊熾興攝）

Xpark水族館主打4000坪3層樓13展區透明景觀為特色，是北台灣最大的水族館，內部4千坪的空間裡分隔13個展區，含括海、陸、空約420種生物供觀賞，並強調日式都會型水族館，驅使最先端科技，營造出環境的溫度、濕度、氣味、聲音，受到啟發感受療癒，來訪遊客並非單純透過壓克力玻璃觀賞生物，而是仿佛真的身歷其境，可以使用五觀體驗各真實場景，為世上少有獨一無二的寓教於樂設施。

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