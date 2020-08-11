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機車坐墊1個月三度全碎　她調監視器「驚見兩凶手」留陰影：我整個傻了

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記者陳俊宏／綜合報導

桃園市龍潭一名廖小姐的機車坐墊在一個月內三度毀損，她自己扮演柯南調閱監視器，發現「凶手」竟然是兩隻狗狗，而且牠們在不同時間啃咬坐墊。雖她跟飼主談好和解，但真的是被咬怕了、留下陰影，現在回家會拆下機車椅墊，每天爬4層樓帶回家。

機車坐墊「1個月三度被啃光」　桃園女自扮柯南！調監視器驚見兩凶手。（圖／東森新聞）

▲廖小姐的機車坐墊慘不忍睹，泡棉碎屑掉滿地。（圖／東森新聞）

根據廖小姐拍下的照片，機車坐墊泡棉外露，有著一塊又一塊缺口，幾乎全碎了，皮套破了好幾個洞，她無奈找業者處理，沒想到隔天更慘，坐墊只剩下一小塊皮套，讓她哭笑不得。她說，「我是驚醒過來的，是被人家突然叫醒來的，我下樓看到我的摩托車，怎麼咬成這樣的時候，我整個都傻掉了。」

機車坐墊「1個月三度被啃光」　桃園女自扮柯南！調監視器驚見兩凶手。（圖／東森新聞）

▲▼機車坐墊一個月內被咬三次。（圖／東森新聞）

機車坐墊「1個月三度被啃光」　桃園女自扮柯南！調監視器驚見兩凶手。（圖／東森新聞）

廖小姐的機車坐墊一個月內三度被破壞，她自己當柯南調閱監視器，發現原來兇手是住家附近的兩隻黑狗。根據畫面，一隻戴著藍項圈的黑狗啃咬她的機車，咬完一邊再換另一邊，一咬就是半小時，讓經過民眾看傻眼、不自覺扶住額頭。熱心鄰居看到機車慘況，趕快通知車主。

廖小姐後來查出，藍項圈黑狗7月24日和7月31日「二度犯案」；而另一隻胸前有白毛的黑狗，則是8月1日也來咬坐墊。她表示，下班後就到附近民宅詢問，真的問到有鄰居說，車殼以前也被「白毛黑狗」咬，維修換了7000多元。

廖小姐懷疑，可能她家裡也有養狗狗，味道沾染坐墊才會引來黑狗，可是她換新的坐墊時，刻意用漂白水清理，依舊被咬到精光。她雖已與兩隻狗的主人和解，但現在停車都把坐墊拆下，因住處沒有電梯，只好每天爬四樓，「造成我一個困擾了」，害怕擔心會不會又被咬？

▼機車坐墊一個月內被咬三次。（圖／東森新聞）

機車坐墊「1個月三度被啃光」　桃園女自扮柯南！調監視器驚見兩凶手。（圖／東森新聞）

機車坐墊「1個月三度被啃光」　桃園女自扮柯南！調監視器驚見兩凶手。（圖／東森新聞）

▲▼監視器拍下「犯案」的黑狗。（圖／東森新聞）

機車坐墊「1個月三度被啃光」　桃園女自扮柯南！調監視器驚見兩凶手。（圖／東森新聞）

▼另一隻黑狗也是「凶手」。（圖／東森新聞）

機車坐墊「1個月三度被啃光」　桃園女自扮柯南！調監視器驚見兩凶手。（圖／東森新聞）

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