熱帶低壓緊貼台東北上！強度減弱成低氣壓　掃雨中南部「午後雨彈熱區曝」

▲熱帶性低氣壓上午8點已減弱成低氣壓。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

熱帶性低氣壓今（15）日清晨2點緊貼著台東近海北上，移動過程中也逐漸減弱，氣象局表示，上午8時其強度已減弱為低氣壓。不過，受到西南風影響，水氣仍多，中南部整天都會有短暫陣雨或雷雨，也有局部大雨發生機率。各地山區、北部及東北部則要防午後雷陣雨帶來的瞬間大雨。

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▲熱帶性低氣壓清晨2點緊貼台東近海北上，上午8時已減弱成普通低氣壓。（圖／中央氣象局）

氣象預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓清晨2點貼著台東近海往東北方移動，之後往北北東離去，但移動過程中也逐漸減弱，上午8點已減弱成一般低氣壓。

▲台南、台東一早出現瞬間大雨。（圖／記者李毓康攝）

在降雨方面，台南佳里、台東都蘭受其影響瞬間雨勢劇烈，一早時雨量分別有58毫米及39毫米。氣象局說，雖然熱帶低壓已減弱，但西南風影響下水氣仍多，中南部整天都會有短暫陣雨或雷雨，也有局部大雨發生機率，其他地區維持多雲到晴；午後各地山區、北部、東北部有午後雷陣雨，也要留意可能有瞬間大雨。

▲氣象局發布高溫燈號，7縣市中午前後防36度以上高溫。（圖／中央氣象局）

高溫部分，南部因為下雨影響，約32度左右，但北部、其他西半部地區仍有機會出現35、36度高溫。氣象局也發布高溫燈號，今日中午前後花蓮縣縱谷、台北市、新北市，以及新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

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