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「超速闖紅燈」撞死19歲無辜騎士　法官判2人無罪、免關

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▲▼新北地方法院認為他涉犯偽造國幣重罪、有逃亡及反覆實施之虞，依違反《違反妨害國幣懲治條例》、詐欺等罪聲押獲准。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地方法院。（資料照／記者陳雕文攝）

記者柯沛辰／綜合報導

北部一名葉姓男子2018年9月凌晨開車返家時，與吳姓駕駛發生糾紛，一氣之下在大馬路上相互競速，不慎撞死無辜的鄧姓機車騎士。事後，葉男被依過失致死罪起訴，但新北地院認定是「一般超速」，並非檢方所稱「飆車競速」，因此判決10個月、緩刑3年免關，吳男無罪。案經上訴，高院也認為2人沒有危險駕駛，維持原先判決。

根據起訴書，2018年9月3日凌晨，葉男載妻子返家，但途中遭吳姓駕駛未打方向燈插入前方，讓他氣得飆罵粗口，立刻加速要超車，但吳男不讓，雙方便在大馬路上一路馳騁，嚇得葉妻一度尖叫「放慢行車速度！」

兩車奔馳一段後，葉男總算超過吳男，但較量未落後，2人依舊超速狂飆，甚至闖越紅燈。當時19歲鄧姓死者騎車行經新北市樹林區中正路與保安街三段交叉口時，依綠燈號誌直行，不料卻被葉男闖紅燈撞飛，當場傷重身亡。事後，葉男、吳男2人被依過失致死罪雙雙送辦。

新北地院認為，葉男駕車超越吳男後，吳男未再超車，縱使兩車速度高於限速，也只能說是「一般超速」，不僅未達「飆車」程度，也沒有檢方所指「一前一後、忽左忽右併排競速行駛、任意違規超車變換占據道路車道之情形」，難認2人有競速行為。

葉男解釋，他跟吳男素不相識，是深夜下班急著返家，以便一早送子女上學，無與他人競速之意。新北地院考量，難認2人之間難認有競速行為，也難證明「闖紅燈」與本案死亡結果有因果關係，考量葉男無前科，又與死者父母和解、支付調解金，深具悔意，因此予以緩刑免關。

檢方認為刑罰過輕，以2人危險駕駛為由，提起上訴。高院認為，2人確實超速闖紅燈，但與其他車輛時速差不多，屬於深夜車少的超速行為，非高速飆車，加上2人只有超車一次，並無任意變換車道等危險駕駛行為，因此認定原審判決合理，維持原判，全案仍可上訴。

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