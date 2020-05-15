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25歲暴食女「整個身軀都是胃」　醫生摸肚傻「內臟都不見」：感染100%死！

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▲河南25歲李小姐暴飲暴食，把胃塞到超巨大。（圖／翻攝自民生大參考）

▲河南25歲李小姐暴飲暴食，把胃塞到超巨大。（圖／翻攝自民生大參考，下同）

記者劉亭／綜合報導

河南省新鄉市一位李小姐因為被男友嫌胖，使用不健康方式減肥，最後卻變成暴飲暴食，一餐就吃了4跟雞腿、30個雪糕...等，胃痛到醫院檢查時，被醫生發現胃幾乎占據整個身體。

根據「柳州晚報」報導，25歲的李小姐因為先前男友嫌棄她胖，為了快速達成瘦身效果，使用了過度節食減肥，結果卻導致自己出現暴飲暴食狀況，一餐常常一次吃10個包子、4個雞腿、30個冰棒、3000毫升奶茶。

新鄉市第一人民醫院消化科一病區主任楊亞莉表示，李小姐來就診時，「整個肚子摸上去硬得像木板一樣，肝脾腎這些臟器（編按：內臟）都觸摸不到」，如果沒有及時處理，病人會出現穿孔或者急性的胃破裂，導致感染性休克，是百分之百要死亡的。

▲河南25歲李小姐暴飲暴食，把胃塞到超巨大。（圖／翻攝自民生大參考）

楊亞莉指出，李小姐的胃從上面一直到隔下，基本上到盆腔了，「這個胃是一個非常巨大的胃」，跟一般人的胃相比至少有10倍大。李小姐透露，現在看到零食就控制不住，之前也曾暴吃，都在家自行摳出來，但這次卻摳不出來了。

因為李小姐害怕手術，最後她在醫生的幫助下，通過嘔吐和排泄來緩解胃部不適。醫生建議大家，最安全的減肥方法還是要少吃多動， 千萬不要採用極端的方式。如果有大量的進食，造成腹脹特別嚴重，出現腹痛，要及時到正規的醫院去求醫。

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