半夜公墓驚見白衣女招手！當地人：那條路很恐怖，我嚇破膽三次　真相出爐

▲民眾的行車紀錄器拍下「白衣女」。（圖／翻攝「西螺囝仔(Xiluo)」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

農曆7月快到了，周三就是鬼門開。雲林一名駕駛日前開車經過西螺頂湳公墓旁道路，驚見一名白衣女子招手，嚇得他趕緊開走，引發網友熱烈討論到底是人還是鬼。有當地人說，那條路很恐怖，到了農曆7月更恐怖，「我嚇破膽三次。」對此，警方也出面說話了。

有網友在臉書社團「西螺囝仔（Xiluo）」臉書社團貼出一段行車紀錄器畫面，說9日清晨4時49分，他朋友開車行經頂湳公墓，意外拍到路邊電線桿好像站著一名披頭散髮的女子，不僅身穿布滿污漬的連身白裙，還打著赤腳向來車舉起右手，讓駕駛嚇到不敢回頭。

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▼「白衣女」引發網友討論。（圖／翻攝「西螺囝仔(Xiluo)臉書社團」）

對此，有網友表示，「那一條路很恐怖，我經驗很多次了，平常的晚上不要往那邊方向看，看到不該看的東西。農曆7月更恐怖，我嚇破膽三次。」

實際回到現場，附近居民表示，當時有看到一名女生和一輛機車，「不知道是沒元氣還是怎樣，杵一支柺杖跨著，另一手好像是在招手。」當地人眾說紛紜，有人說這不是第一次，現場很陰；也有人說，是名婦女騎車要去務農施肥，半路摔車在路邊求救。而現場確實有遺留紅色機車車殼，卻沒看見機車。

對此，西螺分局埤源派出所長林志宏表示，是一名酒醉女子站在路旁向民眾求助，請不要以訛傳訛，造成恐慌。原來這名40歲婦人平常有喝酒習慣，當晚疑似也是喝醉了，到公墓旁的道路上趴趴走。

▼有網友說，這條公路很恐怖（圖／東森新聞）