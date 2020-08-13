未來20年恐沒烏魚、白鯧了！雲林漁民抱魚北上批「能源轉型換來黑道打壓」

▲白鯧。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

達德允能計畫在雲林縣近岸海域密集興建80座大型離岸風機，漁民今（13日）北上抱著白鯧怒批，風場預定海域和在地漁民重要傳統漁場高度重疊，再這樣下去今年冬季一定明顯看見烏魚、白鯧、竹午等珍貴漁產變少或消失，提出5訴求要求「風場退出漁場」，並強調大家不是為了賠償金。

雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順說，漁民不是反對國家能源政策，基本訴求是要光明正大，公開流程讓大家參與，這間公司隨便開說明會，騙人簽名同意，更嚴重的是發現80座大型風機開始竟在海底施工，一問得到只是用「儀器在探測海面」回覆。當政府反對拖網、電蝦漁業，是雲林先結束也不做，大家配合政府政策，但不該犧牲漁民，以為很好欺負，若無法改善，整個台灣魚市場會亂掉，今年冬季就能知道都抓不到，甚至面臨未來20年無烏魚、白鯧等珍貴漁獲困境。

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▲雲林漁民北上抗議風力破壞漁場。（圖／記者許展溢攝）

漁民黃正鎮、林全發表示，心情沈重，對比大企業一定要做，漁民死活是你們家的事，處境很弱勢，當地漁民傳了4、5代，都是靠捕魚為生，這是一代代要傳承下去，過去魚量很多，近年因氣候等因素，漁獲量已減少，加上北邊有六輕工業區海域無法捕魚，現在最後的漁獲區又要興建大型風機，離譜的是還有黑道假裝漁民，預藏刀械進入協調會，是要他們怎麼生活。

青年漁民許秦源抱著白鯧到記者會表示，政府鼓勵青年返鄉，用高中、大學打工錢花了330萬造船，跟村莊的人一起捕魚，攤出一疊貨單說，好的時候每天好幾萬，一個月捕獲量超過60幾萬都很基本，但今年6月工具陸續到位，7月接著施工，整個月抓到的魚僅賺8萬，很莫名其妙。許秦源氣說，從事捕魚的人都不知道有什麼公聽會，只說要施工了別來， 還說可跨縣市抓魚，但苗栗、新竹都在施工，是要他們去基隆還是澎湖？業者甚至說漁民故意弄網具過去要賠償，但網子一個要1、20萬，怎可能用這去拼輸贏？

▲▼許秦源說，今年6月工具到位，7月接著施工，整個月抓到的魚僅賺8萬。（圖／記者許展溢攝）

台灣蠻野心足生態協會專職律師郭鴻儀指出，遺憾能源轉型過程中，看見風場與漁場重疊以致於發生開發廠商與在地漁民發生對峙衝突，本件爭議的風場範圍，是當地漁民捕撈高經濟迴游性魚種例如白鯧、竹午、三牙以及烏魚，在地漁民的漁獲產值相當高且是少數吸引青年返鄉捕魚的場域。

台大人類學系呂欣怡副教授提到，這2年寒假都帶著學生在雲林口湖鄉金湖與台子村進行田野實習調查，吸引到雲林縣西南端的漁村做田調的主要因素，是它展現的旺盛生命力與面對環境挑戰時的韌性，雲林的漁村是政府與主流媒體認定的偏鄉，都市人對偏鄉的印象大半是產業不振、人口外流，但今天大老遠北上的這幾位雲林漁民看起來像等待救濟的偏鄉老人？

▲漁民和環團提出5訴求，要求業者不得使用大型機具破壞海床。（圖／記者許展溢攝）

有媒體問漁業署已經建立漁業補償協商平台，也開了3次會，只是部分人對補償金跟協議不滿意。李平順表示，從頭到尾都有會議紀錄，不是要求補償金，只是希望魚種跟經濟來源被重視，也不用業者賠，自己就可賺，漁獲單一拿出來都很清楚。

環團和漁民最後提出風場退出魚場、不得在離岸三海哩內或水深30公尺內架設風機、不得使用大型機具破壞海床、施工前應通知施工區域實際造成影響之漁民，並召開漁民大會充分協調告知施工區域及工期並擬定漁民休漁賠償辦法，和不得利用黑道或地方勢力介入，脅迫漁民5訴求。