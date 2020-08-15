頂湳公墓拍下「詭影攔車」爆議論！當地廟公留言了　還原現場：什麼都沒有

▲民眾開車行經公墓時，看到詭異女子站在路旁嚇破膽。（圖／翻攝自Facbook／西螺囝仔(Xiluo)）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站昨（14）日報導《開車經頂湳公墓！路旁驚見詭異女子...超怪姿勢畫面全曝光 網嚇瘋：夭壽》，有民眾約凌晨5點開車行經雲林頂湳公墓時，突然看到電線桿旁有詭異人影，畫面一曝光馬上引發「到底是人是鬼」的討論話題。就有一名自稱廟公的網友留言，強調自己住在那，「十幾年從沒有遇上鬼神之事情，請勿再亂猜疑。」

有網友在臉書社團「西螺囝仔（Xiluo）」貼出一段行車紀錄器畫面，說8月9日凌晨約4點49分時，他朋友開車行經頂湳公墓，意外拍到路邊電線桿好像站著一名披頭散髮的女子，不僅身穿布滿污漬的連身白裙，還打著赤腳向來車舉起右手，讓駕駛嚇到不敢回頭。

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這段詭異的影片馬上引發討論，「剛好在公墓附近真的會嚇死」、「我的媽啊，我差點吐了」、「那條路很恐怖認真的講」、「好恐怖」。而留言中不少網友都認為是人，但畢竟畫面真的太模糊，「那是人啦！他可能夢遊吧」、「是人啦！腳沒有離地三吋」、「蠻毛的，可是定格看又感覺是人」、「為什麼我沒看到頭和手？」

▲標註紅圈為廟公留言。（圖／翻攝自Facbook／西螺囝仔(Xiluo)）

結果就有一名自稱廟公的網友表示，他平常都待在公墓的百姓公廟，晚上也在那過夜，「頂湳公墓周圍從來未發生這靈異事件的，我本人就是在頂湳公墓的百姓公廟當過13年廟祝，晚上也都是睡在那裡」，強調他10幾年下來，從沒有遇上鬼神之事，請網友們不要再亂猜疑。

該位廟公相當肯定拍到的鬼影是人，認為有可能是早起運動的民眾。對於有人猜測是不是車禍自摔，他強調里長會同派出所檢查過整個路段後，都沒有發現車禍或打鬥痕跡。他也指出，就算有人不小心掉到排水溝，爬起來總會有痕跡，但什麼都沒看到。

廟公直呼「爬上來水溝裡也會有痕跡，路上也沒有，尤其這段水溝掉下去沒有人幫忙拉是上不來的，我是頂湳人我最瞭解的！」最後他也猜測，有可能鏡頭拍到的是流浪漢，只是拍攝地點剛好是在公墓旁，難免杯弓蛇影。