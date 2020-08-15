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六都統籌分配款最少　桃園「府會」齊心向中央爭取財稅公平

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▲統籌分配款不公，桃園要向中央要錢。（圖／市議會提供）

▲憂桃園市財政狀況惡化，中央統籌分配款不公，府會各黨派於市議會開議首日，達成共識要一起去向中央要經費。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市歷年來墊付款項逐年攀升，恐將導致桃園市財政狀況惡化，府會各黨派於市議會開議首日，達成共識近期內，要一起去向中央要經費，目標是統籌分配款不能比台南少！為何同樣是六都，「國門之都」的桃園市統籌分配補助竟少於「古都」台南，市府提出詳細數據，期中央重視。

由桃園市財政局提供資料顯示，市府2021年度中央統籌稅款及一般性補助款為268.81億，與其他5都平均達428.86億，桃園少了160.05億，桃園升格7年來，與每年平均值相比，總共少了1034.6億；由於，中央的補助分為統籌分配稅款、一般性補助款，因有預算總量限制，2者為連動關係，若其中一者較高，另一者就會較低。統籌分配稅款主要是依照人口、面積、營業事業的營業額、市府財政能力，並有相關公式計算，其中財政能力為負指標，即財政能力越低，就能有越多統籌分配款。

議長邱奕勝15日認為，這套制度叫「懲罰模範生」，因為桃園創稅能力佳，雖然統籌分配款不斷增加，但是一般性補助款卻因為總量限制而減少，對桃園人並不公平。而桃園市自2019年至今年6月的1年半以來，桃園市淨遷入人口達2.4萬，人口增加速度居六都之冠，因應人口增加所衍生的教育、交通、環保、社福等問題，加上航空城、亞洲矽谷創新中心、捷運、鐵路地下化等大型建設已陸續啟動，都需要龐大的經費支出，因此，府會齊心協力為桃園爭取合理、公平的財政挹注。

據了解，桃園市府會將分成2階段表達訴求，第1階段將由議會3黨團發表聯合聲明，第2階段則是由鄭文燦、邱奕勝、市府局處首長、議會3黨團總召、議員，一起到中央，拜會行政院、財政部、主計處等單位，爭取財稅公平。

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