▲ 淡水區漁會歡慶漁民節，表揚優秀漁民長年奉獻辛勞。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區漁會為感謝長年辛勞打拼的漁民朋友，於15日上午在八里區行政中心舉辦2020漁民節慶祝活動，淡水區漁會特別規劃了系列活動，響應環保的下罟子淨灘、推廣漁產品的在地好魚搶先購、海味美食料理品嚐以及歡樂大摸彩外，更安排了模範漁民表揚活動，感謝在地的優秀漁民長期以來對台灣漁業產業的奉獻及付出。

漁業處表示，每一位漁民都有著獨特的生命體驗與故事，就以這次榮獲優秀漁民表揚的邱子芸女士來說，從嫁入淡水漁村，作為傳承著淡水河百年魩鱙漁業文化的漁業世家吳福財先生的牽手後，不僅是財叔家庭生活上的支柱，更積極協助推廣籌組淡水區漁會魩鱙產銷班。

只要財叔及其兒子漁船進港，財嫂即第一時間將現流魩鱙燙煮，從分級包裝入冷凍庫到銷售，財嫂一手包辦；財嫂把販賣的漁獲當自家食用的食材用心處理，不僅嚴謹維護產銷過程，更配合漁會，將自家及班員產品加入水產品生產追溯系統，協助產銷班班務處理、共同運銷聯繫，更邀班員創新研發多樣化的魩鱙加工產品、在漁村傳授漁產品輕鬆料理及撇步，堪為淡水漁家婦女典範。

農業局長李玟表示，市府感謝漁民的付出，也特別重視漁民朋友的權益，推動漁港轉型、改善漁業設施，持續不斷為漁民朋友的福祉努力。持續推動｢嗨漁港計畫｣全力改善漁港環境、健全碼頭機能，使漁民作業更安全，也設法讓轄下各漁港成為民眾休閒旅遊的重要據點。

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