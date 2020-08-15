▲ 全台首座參與式預算圖書館啟用，新北市圖新店分館打造北歐簡約風格。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全台首座由社區居民自己參與，提出空間需求，透過參與式的規劃設計，打造而成的圖書館，歷經9個月的封館改造，新店分館15日以全新面貌重新開館，新北市長侯友宜特別到場與社區居民共同歡慶閱讀夢想落成；圖書館創造藝術化的閱讀空間，讓藝術走進生活日常，讓身心靈都一同放鬆。

新北市圖新店分館簡約清新的現代北歐風設計，入口處的公共空間打造為純白色的藝術廊道；一進入圖書館，映入眼簾的新店溪意象流線型天花板，蜿蜒貫穿全館空間，寬敞開闊的閱讀區運用大量圓弧曲線，呈現藝術氛圍，圓形的書庫、年輪造型書櫃、流線型的檯面設計等，彷若流線感十足的現代藝術；讓圖書館注入充滿活力的現代感。

▲ 侯友宜表示，新北市自升格迄今，已投入逾20億設建經費，擴增17個圖書館服務據點。

侯友宜表示，新北市自升格迄今，已投入逾20億設建經費，擴增17個圖書館服務據點，包括新建總館、林口分館、三峽北大分館、林口東勢閱覽室、蘆洲仁愛智慧圖書館、樹林分館、淡海小書房、三重五常分館等，並改造58處閱讀空間，新店分館為第59個改造的分館，此次改造工程投入了逾2,200萬的經費，未來也將持續於各區進行空間再造，打造圖書館新美學。

侯友宜說，新店分館不但是全國第一座位於捷運聯合開發大樓回饋的公共圖書館，也是第一個邀在地居民共同腦力激盪，透過說明會討論、參訪其他圖書館、舉辦社區小旅行、辦理工作坊等參與式的規劃設計過程，公部門與地方協力打造而成的圖書館，真正落實全民參與。

▲ 新北市圖新店分館打造北歐簡約風格。

歡慶改裝開館，新店分館也規劃一系列連結在地文化的精采活動，包含：8月22日街頭藝人互動長笛秀、微笑單車走讀城市藍綠帶之旅、碧潭東岸巡行；8月26日WOW小城生態觀察自然筆記；8月29日一日木職人&手作疊疊樂；9月5日青少年、樂齡創作家工作坊等活動，邀讀者一起「閱讀新店」。

另外，即日起至新店分館借書或參加活動，還有機會可以抽到新店在地商家蘇杭餐廳、錢都日式涮涮鍋、燒肉同話、米塔義式廚房、石頭火煱、手感烘培、寶島眼鏡、乾隆坊、有沒有咖啡、左岸10號書店、烏來輕井澤溫泉會館，現金優惠折價券。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，洽詢電話：02-2918-3181。

【新店分館小檔案】

地 址：新北市新店區北新路3段105巷2號3樓。

面 積：約420坪。

空間配置：一般閱覽區、親子閱覽室、樂齡知識區、青少年專區、新書展示區、期刊閱報區、書庫區、資訊檢索區、藝術風閱讀小間、地方知識學專區、生活休閒區、多功能教室。

藏 書：成人書約4萬冊，期刊：90種，報紙：29 種，童書3500冊，兒童期刊16種，報紙2種

服務時間：週日、週一：08:30-17:00、週二至週五：09:30-21:00

「美麗最大的祕密」