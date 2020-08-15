　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台首座參與式預算圖書館啟用　新北市圖新店分館打造北歐簡約風格

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 全台首座參與式預算圖書館啟用 新北市圖新店分館打造北歐簡約風格。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 全台首座參與式預算圖書館啟用，新北市圖新店分館打造北歐簡約風格。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全台首座由社區居民自己參與，提出空間需求，透過參與式的規劃設計，打造而成的圖書館，歷經9個月的封館改造，新店分館15日以全新面貌重新開館，新北市長侯友宜特別到場與社區居民共同歡慶閱讀夢想落成；圖書館創造藝術化的閱讀空間，讓藝術走進生活日常，讓身心靈都一同放鬆。

新北市圖新店分館簡約清新的現代北歐風設計，入口處的公共空間打造為純白色的藝術廊道；一進入圖書館，映入眼簾的新店溪意象流線型天花板，蜿蜒貫穿全館空間，寬敞開闊的閱讀區運用大量圓弧曲線，呈現藝術氛圍，圓形的書庫、年輪造型書櫃、流線型的檯面設計等，彷若流線感十足的現代藝術；讓圖書館注入充滿活力的現代感。

▲ 全台首座參與式預算圖書館啟用 新北市圖新店分館打造北歐簡約風格。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 侯友宜表示，新北市自升格迄今，已投入逾20億設建經費，擴增17個圖書館服務據點。

侯友宜表示，新北市自升格迄今，已投入逾20億設建經費，擴增17個圖書館服務據點，包括新建總館、林口分館、三峽北大分館、林口東勢閱覽室、蘆洲仁愛智慧圖書館、樹林分館、淡海小書房、三重五常分館等，並改造58處閱讀空間，新店分館為第59個改造的分館，此次改造工程投入了逾2,200萬的經費，未來也將持續於各區進行空間再造，打造圖書館新美學。

侯友宜說，新店分館不但是全國第一座位於捷運聯合開發大樓回饋的公共圖書館，也是第一個邀在地居民共同腦力激盪，透過說明會討論、參訪其他圖書館、舉辦社區小旅行、辦理工作坊等參與式的規劃設計過程，公部門與地方協力打造而成的圖書館，真正落實全民參與。

▲ 全台首座參與式預算圖書館啟用 新北市圖新店分館打造北歐簡約風格。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖新店分館打造北歐簡約風格。

歡慶改裝開館，新店分館也規劃一系列連結在地文化的精采活動，包含：8月22日街頭藝人互動長笛秀、微笑單車走讀城市藍綠帶之旅、碧潭東岸巡行；8月26日WOW小城生態觀察自然筆記；8月29日一日木職人&手作疊疊樂；9月5日青少年、樂齡創作家工作坊等活動，邀讀者一起「閱讀新店」。

另外，即日起至新店分館借書或參加活動，還有機會可以抽到新店在地商家蘇杭餐廳、錢都日式涮涮鍋、燒肉同話、米塔義式廚房、石頭火煱、手感烘培、寶島眼鏡、乾隆坊、有沒有咖啡、左岸10號書店、烏來輕井澤溫泉會館，現金優惠折價券。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，洽詢電話：02-2918-3181。

【新店分館小檔案】

地 址：新北市新店區北新路3段105巷2號3樓。

面 積：約420坪。

空間配置：一般閱覽區、親子閱覽室、樂齡知識區、青少年專區、新書展示區、期刊閱報區、書庫區、資訊檢索區、藝術風閱讀小間、地方知識學專區、生活休閒區、多功能教室。

藏 書：成人書約4萬冊，期刊：90種，報紙：29 種，童書3500冊，兒童期刊16種，報紙2種

服務時間：週日、週一：08:30-17:00、週二至週五：09:30-21:00

「美麗最大的祕密」

▲ 全台首座參與式預算圖書館啟用 新北市圖新店分館打造北歐簡約風格。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 全台首座參與式預算圖書館啟用 新北市圖新店分館打造北歐簡約風格。（圖／新北市立圖書館提供）

ET快訊
李眉蓁僅拿24萬多票！國民黨「世紀慘敗」...比10年前的她
李眉蓁輸42萬票！　命理師點破敗選主因
快訊／陳其邁67萬票大勝！韓國瑜嘆一口氣...回應了
李眉蓁慘輸42萬票！　選務人士分析「3大失誤」
陳其邁67萬票當選！　宣布「四大優先」
高雄市民一記響亮耳光！　他酸李眉蓁「退化版韓國瑜」：妄想當市
快訊／「333防線」失守！李眉蓁敗選　江啟臣說話了
快訊／陳其邁強勢回歸！妻小現身陪同發表勝選感言　邁粉嗨爆激喊
李眉蓁失守「333防線」　國民黨一句話反撲韓國瑜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南好生活台南呷頭路就博會善化登場　黃偉哲：宜居城市要讓台南更好！

全台首座參與式預算圖書館啟用　新北市圖新店分館打造北歐簡約風格

台南好禮月月抽首次公開抽獎儀式　黃偉哲：台南消費金額將突破10億

「三峽農饗樂遊」北大特區農特產展　16日抽獎有機會把iPhone帶回家

網友PO機車置物箱零錢遭竊　永康警主動偵辦逮人

林右昌化身K隊長當「一日清海夫」　700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄

桃捷「仲夏一日票買一送一」好康第三波　加碼回饋抽i-Pad、萬元住宿券

機車族注意！高屏大橋違規行駛　警7天開單逾百件...罰600-1800

熱心企業捐贈　台南GOGORO電動騎警隊成行邁向低碳智慧城市

陪同張榮志逛恆春老街　虎哥周錫瑋、立委鄭正鈐行銷恆春之美

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

「羅霈穎遺容帶笑」Makiyo誇「皮膚很嫩」　于美人放心了：真正的思念從8/16開始...

台南好生活台南呷頭路就博會善化登場　黃偉哲：宜居城市要讓台南更好！

全台首座參與式預算圖書館啟用　新北市圖新店分館打造北歐簡約風格

台南好禮月月抽首次公開抽獎儀式　黃偉哲：台南消費金額將突破10億

「三峽農饗樂遊」北大特區農特產展　16日抽獎有機會把iPhone帶回家

網友PO機車置物箱零錢遭竊　永康警主動偵辦逮人

林右昌化身K隊長當「一日清海夫」　700人12hr淨海挑戰金氏世界紀錄

桃捷「仲夏一日票買一送一」好康第三波　加碼回饋抽i-Pad、萬元住宿券

機車族注意！高屏大橋違規行駛　警7天開單逾百件...罰600-1800

熱心企業捐贈　台南GOGORO電動騎警隊成行邁向低碳智慧城市

陪同張榮志逛恆春老街　虎哥周錫瑋、立委鄭正鈐行銷恆春之美

運動飲料藏陷阱！1瓶＝嗑7顆方糖...專家曝「超可怕熱量」不小心就過量

高市補選》苦苓／這次補選恰好印證台灣未來的政治版圖

林楚茵批柯文哲背離主流價值：難怪吳益政連保證金都拿不回來

周湯豪脫口爆「媽媽需要被催婚」！　鼓勵比莉追第二春：我不一定會真心祝福

徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰

吳益政慘敗200萬保證金拿不回　柯文哲：損失慘重

怎麼分辨零卡可樂？他曝少了神祕酸味差超多...鐵粉光看「表面」就秒知

不斷更新／愛子謙打線發揮林祐樂敲追平安逃過敗戰　5局富邦8比8統一

吳益政得票率僅4.06％！　200萬選舉保證金拿不回來

中職／陳鏞基千安表揚　兒子開出漂亮好球

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

透明桶裝水竟成「放大鏡」　點燃機車坐墊

執行青春專案聯合稽查擴大臨檢

桃園巴基斯坦新住民　車隊遊行受注目

蔡英文喊話陳其邁：要證明6/6罷免結果是對的！

選前最後衝刺　陳其邁地毯式大車掃

陳其邁造勢會支持者腳泡水中毫不在意

成美文化園　週收10萬藝Fun券

憂財政惡化！桃園向中央要經費

音樂節將軍吼學甲警道路交管總動員

什麼便當那麼好吃？　新竹男為找便當店追千里迷途

高屏大橋機車違規　警7天開逾100罰單

目標越罷韓門檻！陳其邁：想拿超過93萬票

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

更多熱門

相關新聞

三峽農饗樂遊北大特區展

三峽農饗樂遊北大特區展

新北市三峽農特產品聯合行銷推廣活動，15日上午在三峽大義路學成路口公園盛大開跑，連續2天的活動，讓民眾能買得過癮、吃得健康，還有連續不間斷的舞台表演，以及消費滿額禮、抽iPhone等大獎！副市長吳明機也出席給予優秀農民鼓勵並表示，三峽肥沃土壤和宜人氣候，加上農友用心耕耘，讓農友得獎無數。

即／瑞芳火燒山！大粗坑步道山區竄大量濃煙

即／瑞芳火燒山！大粗坑步道山區竄大量濃煙

台2線上與大貨車擦撞！廂型車左側身慘凹

台2線上與大貨車擦撞！廂型車左側身慘凹

即／瑞芳蝙蝠洞公園驚見男屍　檢察官查死因

即／瑞芳蝙蝠洞公園驚見男屍　檢察官查死因

關鍵字：

新北圖書館參與式預算

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

陳其邁狂掃67萬票當選高雄市長

4高官約炮女大生！金正恩公開槍決

永別羅姐！羅霈穎火化　Makiyo淚崩喊：快跟佛祖走

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

買電梯大樓「要挑幾樓？」　秘辛公開...房仲曝超夢幻樓層

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

沙灘上蹂躪洋妹…2噁徒杖殺觀光客判死　泰王慶生大赦

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面