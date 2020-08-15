▲「三峽農饗樂遊」北大特區農特產展，16日抽獎有機會把iPhone帶回家。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽農特產品聯合行銷推廣活動，15日上午在三峽大義路學成路口公園盛大開跑，連續2天的活動，讓民眾能買得過癮、吃得健康，還有連續不間斷的舞台表演，以及消費滿額禮、抽iPhone等大獎！副市長吳明機也出席給予優秀農民鼓勵並表示，三峽肥沃土壤和宜人氣候，加上農友用心耕耘，讓農友得獎無數；綠竹筍媲美鮮甜水梨而獲「梨仔筍」美名，在地筍農不只一次榮登「新北筍王」。

吳明機說，有機栽培下的特殊「青心柑仔」品種茶葉，迎來小綠葉蟬造訪，沖泡出三峽經典的蜜香紅茶，今年三峽農友更榮獲「全國紅茶製茶技術競賽」第二名，堪稱小葉種紅茶製茶冠軍；新北市唯一的蜂蜜產銷班也在三峽，雖然產量不多，今年就有5位三峽蜂農參與「全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」榮獲頭等獎。

▲ 三峽肥沃土壤和宜人氣候，加上農友用心耕耘，讓農友得獎無數。

三峽區農會理事長林文良表示，歷史悠久的三峽區農會持續創新思維，不同以往在三峽祖師廟舉行農特產品聯合行銷，今年改在北大特區搭建在地農業行銷舞台，就是希望聯結新一代的青年住民朋友，讓三峽最優質的農特產品及文化底蘊無論是在舊城區還是新市鎮。

農業局表示，榮登「臺灣農漁會百大精品」的碧螺春綠茶細麵這次活動現場就能直接買到，目前也已在7-Eleven的ibon「新北嚴選」專區開放9月20前預購。農會今年更與知名糕點業者「塔吉特」合作，研發有機綠茶粉為配方的「碧螺春綠茶千層蛋糕」，10月份將在塔吉特門市和三峽農會「鮮農直賣所」正式問世，為慶祝農會120歲生日，本次特別開放現場首批預購120份，原價899現折200元，附加9月宅配到府服務。

▲「三峽農饗樂遊」北大特區農特產展，食農益智闖關趣，更現場邀請主廚教大家怎麼煮。

今日活動吸引相當多親子共遊，有YOYO姐姐帶動跳、食農益智闖關趣，更現場邀請主廚教大家怎麼煮！三峽區農會表示，為吸引各地民眾蒞臨、認識三峽的農特產品，活動現場使用三倍券消費，可再享加碼優惠，讓200元變300元、500元變600 元。除了三倍券加值外，現場消費滿500元可換得茶包組合農饗禮、滿1000元換有機碧螺春細麵。

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