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陳其邁收復寶座「最大壓力」！　高雄人哭「來收爛攤子」：最多只有6年

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記者許力方／綜合報導

高雄市長補選，陳其邁以67萬1804票當選，讓民進黨收復失去執政的版圖，但陳其邁重回高雄任期只有2年4個月，他喊出要市政重開機，「2年拚4年」在有限時間內交出讓市民滿意的成績單，不少粉絲感動他願意回來收爛攤子，「這一天遲了2年，還是到了」，終於不用假裝自己不是高雄人。

陳其邁傍晚6時許自行宣布當選，他說已經接到2對手民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁的祝福，大家立場或主張也許不一樣，但選舉結束後是高雄人團結的開始，「今天開始就是高雄希望的開始」、「今天投票的結果證明是民主的勝利、高雄的勝利」，未來將產業轉型、增加就業、重大交通建設及解決空污列為4大優先，還要市民用最嚴格的標準來監督市府。

▲高雄市長補選，陳其邁出面宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長補選，陳其邁當選。（圖／記者林敬旻攝）

陳其邁重返高雄，最大壓力恐將是時間，「罷韓四君子」之一的台灣基進黨新聞部主任張博洋向《中央社》表示，國民黨議會黨團接下來將會傾全力監督，面對吳、李2名對手重回議會監督市政，加上任期只有2年4個月，陳其邁未來的執政之路，可能會變成補選的「延長賽」。

得知陳其邁當選，有粉絲發文歡迎，大讚「邁邁終於回來當我們高雄市長了」，感動他願意回來收拾爛攤子，對高雄不離不棄，這麼好的中央跟地方互相合作，「恭喜高雄人，雖然這天遲了2年，還是到了！」開心地高呼終於擺脫惡夢，可以大聲說「我高雄我驕傲」，也有人感嘆「他最多只能做6年」。

民進黨重新在高雄執政，有鄉民著急發文問卦「這2年高雄房價會漲嗎？」吸引不少人留言「2年拚4年，起碼要漲20%」、「最少2成」、「會喔」，甚至直指他慢了一步，「早就漲30%，明天報紙就看到了！」不過也有人認為「不可能，某黨2年前來不及布局。」

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