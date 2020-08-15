台南好禮月月抽首次公開抽獎儀式　黃偉哲：台南消費金額將突破10億

▲台南市祭出台南好禮月月抽活動，累積消費登錄金額已經達9.8億元，15日於新吉工業區服務中心由市長黃偉哲親自抽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了振興台南市疫後經濟所舉辦「台南好禮月月抽」活動，15日舉行第1次公開抽獎儀式，台南市長黃偉哲指出，三倍券抽獎8月15日是第1次抽，消費期間是從7月15日一直到12月31日，總共長達5個半月的時間，截至14日金額已高達9億8千萬元，很快就可以出突破10億元。

黃偉哲市長說，如果來台南，消費滿兩百塊，就可以得到1組號碼，消費1千塊給5組號碼，消費額滿兩萬塊給最高1百組號碼，所以消費越多，抽的機會就會越大，這是第一點。

另外，我們在8月14晚上12時，做了一個階段性的統計，我們的金額已經高達9億8千萬元，所以15日再稍微一下下，就可以出突破10億了。市府已經宣布，如果今年到12月31日為止，我們的消費金額突破20.8億，我們就加贈1戶房子，「殘殘」送下去就對了。

黃偉哲說，因為去年購物節，消費金額是20.8億，我們要突破去年的障礙，打破記錄的意思，那打破記錄，就趕快再想辦法再送1戶房子，我們會一直動態性的公布。像現在公布14日消費金額已經9.8億了，再努力11億，就能突破20.8億，從7月15日到8月14日就已經9.8億，那我們再1個月或是1個多月，最多再兩個月，就能突破20.8億，所以這戶房子幾乎是送定了。

今天8月15日要看看gogoro電動機車抽到誰？如果沒有抽到的就繼續加碼，如果有抽到的，你的運氣可以繼續延續，再買沒關係，還有機會抽中房子。

市府指出，搶振興三倍券商機，台南市祭出台南好禮月月抽活動，從7月15日活動開跑至8月14日止，累積消費登錄金額已經達9.8億元，15日於新吉工業區服務中心由市長黃偉哲親自抽獎，本月首獎gogoro電動機車得主是FION。黃偉哲市長表示，抽中電動機車的幸運得主是消費3980元購買家具，而消費最少的是在安平家樂福消費225元，就幸運抽中panasonic電冰箱。歡迎全台民眾到台南展開報復性消費。



每次抽獎活動均會於「台南經濟情報讚」粉絲專頁進行直播，15日共抽出上百個獎項，價值600萬元輕豪宅將在2021年1月5日抽出，台南好禮月月抽活動，除了每月電動機車等好禮外，最大獎推出輕豪宅，還有豪華汽車、五星級總統套房、頂級帆船遊程等400多項奬項，總值超過千萬元，只要在台南市消費滿200元發票或至指定市場、夜市兌換登錄券就能參加抽獎，歡迎全台民眾到台南展開報復性消費。今日首次台南好禮月月抽抽出gogoro電動機車、高級電冰箱、平板電腦、液晶電視、一卡通儲值金等超級大獎。來台南享好吃享好玩享好購，相關優惠訊息可上台南振興遊購站（https://3000.tainan.gov.tw/）網站查詢，希望大家吃得愉快、玩得痛快、抽得爽快。邀請全國民眾儘快且大力到台南來消費，也鼓勵民眾快將消費發票儘早上網登錄，儘早抱得大獎回家。

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