陳其邁篤定當選市長　王定宇料兩個「雙破」：韓國瑜、柯文哲遠離主流民意

▲民進黨候選人陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長補選結果15日傍晚陸續出爐，根據目前投票結果看來，民進黨候選人陳其邁已獲得逾67萬票，已經篤定當選高雄市長，而國民黨候選人李眉蓁得票率低於3成。對此，民進黨立委王定宇在臉書發文分析，這個補選結果有兩組「雙破」，也證明高雄是個偉大光榮的城市。

王定宇表示，除了當選落選的結果外，這個補選結果有二組「雙破」，一個是國民黨在高雄的得票率破30％的新低，陳其邁取得七成得票率的史上新高，而四成多的投票率，竟然可以差距超過四十萬票，這是第一組「雙破」。

王定宇指出，另一組是二位非典型政治人物「韓國瑜」和「柯文哲」，韓粉級的李眉蓁候選人，韓國瑜最後站台，結果竟然創下新低，韓流威力安在哉？而民眾黨吳益政連四萬票都很困難，得票率一直無法突破5％，顯示柯文哲在南台灣的魅力和實力的消退。這二個曾經捲起旋風的政治領袖，看起來如今已經離開主流民意甚遠！

王定宇認為，高雄人證明自己的城市，是個偉大光榮的城市，高雄人可以給突然空降的韓國瑜89萬票當市長，更是可以對落跑、寡信韓國瑜，總統大挫敗，也用94萬票達成史上第一次的院轄市長罷免，現在也以高於一般補選的投票率，用七成的選票給陳其邁公道，這個都市更是對不認真的政治人物的嚴格淘汰場！

針對目前的開票結果看來，王定宇喊話陳其邁擔任市長必須是戰戰兢兢，因為高雄人是創下監督市長歷史紀錄的超級公民！

▲高雄市長補選，支持者大雨中聚集陳其邁競選總部。（圖／記者林敬旻攝）

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