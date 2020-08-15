93萬票難超越！　陳其邁獲67萬票低於2018年74萬票

▲高雄市長補選，陳其邁現身競選總部發表勝選感言。（圖／記者宋良義攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長補選結果出爐，民進黨候選人陳其邁以以67萬1804票勝選，但未超過罷免案同意票93萬票，就連2018九合一大選自己的得票數74萬票也沒有超越。

雖然外界對於補選投票率普遍不樂觀，不過陳其邁日前受訪時表示，「希望拿超過韓國瑜罷免93萬同意票數。」副總統賴清德在選前「超級星期天」幫陳其邁站台時，喊出93萬票的目標，因為陳其邁不是只要當選，得票數還要超過韓國瑜的80幾萬票，像是蔡英文總統在高雄得到109萬票，所以陳其邁得票超過93萬票絕對有可能。

外界也將補選與上次罷免案得票數比較，當時韓國瑜遭93萬票罷免成功，也因此陳其邁期望能補選能超過93萬票，但歷年補選投票率紀錄顯示都不高，超越93萬票的目標恐怕有難度。

高雄市長補選投票結果出爐，陳其邁以67萬1804票當選，李眉蓁獲得24萬8478票、吳益政獲3萬8960票。根據中選會公布投票率為41.83％，陳其邁得票數67萬1804票、得票率70.03％，李眉蓁得票數24萬8478票、得票率25.90％，吳益政得票數3萬8960票、得票率4.06％。

陳其邁等了兩年終於當選高雄市長，雖然本次補選與罷免案的投票率差不多落在4成左右，不過，陳其邁原本希望能超越93萬票的門檻並沒超過，僅得到67萬票。

除此之外，由於本次補選投票率僅四成左右，遠低於2018九合一大選投票率七成多，因此陳其邁並沒有打破2018年高雄市長選舉獲得74.2萬票的得票紀錄。

▲高雄市長補選結果。（圖／翻攝自中選會網站）

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