5次縣市長補選統計一次看　2006年她靠4萬票就當選「投票率僅38%」

▲過去共有5次縣長補選紀錄，今年的高雄市長補選為第6次。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選15日登場，由民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政一較高下。回顧政壇歷史，過去一共有5次縣市長補選紀錄，投票率最低的是2006年的台東市長補選，當時由國民黨候選人鄺麗貞勝出；投票率最高的是1999年雲林縣縣長補選，最後由無黨籍候選人張榮味勝出。

過去有5次縣市長補選紀錄，第1次發生在1997年，時任桃園縣長劉邦友遭槍擊；第2次發生在1999年，時任雲林縣長蘇文雄病逝；第3次發生在2003年，時任花蓮縣長張福興病逝；第4次發生在2006年，時任台東縣長吳俊立涉弊停職請辭；第5次發生在2007年，時任基隆市長許財利猝逝。

1997年桃園縣長補選

民進黨候選人呂秀蓮：324,074票（勝）

國民黨候選人方力脩：216,325票

投票率：58.77%

1999年雲林縣縣長補選

無黨籍候選人張榮味：137,106票（勝）

民進黨候選人林中禮：129,271票

國民黨候選人張正雄：96,334票

投票率：69.15%

2003年花蓮縣縣長補選

國民黨候選人謝深山：73,710票（勝）

民進黨候選人游盈隆：41,508票

投票率：55.91%

2006年台東縣縣長補選

國民黨候選人鄺麗貞：42,578票（勝）

無黨籍候選人劉櫂豪：19,228票

投票率：38.17%

2007年基隆市市長補選

國民黨候選人張通榮：56,115票（勝）

民進黨候選人施世明：26,908票

無黨籍候選人劉文雄：33,956票

投票率：40.55%

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