　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5次縣市長補選統計一次看　2006年她靠4萬票就當選「投票率僅38%」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲過去共有5次縣長補選紀錄，今年的高雄市長補選為第6次。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選15日登場，由民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政一較高下。回顧政壇歷史，過去一共有5次縣市長補選紀錄，投票率最低的是2006年的台東市長補選，當時由國民黨候選人鄺麗貞勝出；投票率最高的是1999年雲林縣縣長補選，最後由無黨籍候選人張榮味勝出。

過去有5次縣市長補選紀錄，第1次發生在1997年，時任桃園縣長劉邦友遭槍擊；第2次發生在1999年，時任雲林縣長蘇文雄病逝；第3次發生在2003年，時任花蓮縣長張福興病逝；第4次發生在2006年，時任台東縣長吳俊立涉弊停職請辭；第5次發生在2007年，時任基隆市長許財利猝逝。

1997年桃園縣長補選
民進黨候選人呂秀蓮：324,074票（勝）
國民黨候選人方力脩：216,325票
投票率：58.77%

1999年雲林縣縣長補選
無黨籍候選人張榮味：137,106票（勝）
民進黨候選人林中禮：129,271票
國民黨候選人張正雄：96,334票
投票率：69.15%

2003年花蓮縣縣長補選
國民黨候選人謝深山：73,710票（勝）
民進黨候選人游盈隆：41,508票
投票率：55.91%

2006年台東縣縣長補選
國民黨候選人鄺麗貞：42,578票（勝）
無黨籍候選人劉櫂豪：19,228票
投票率：38.17%

2007年基隆市市長補選
國民黨候選人張通榮：56,115票（勝）
民進黨候選人施世明：26,908票
無黨籍候選人劉文雄：33,956票
投票率：40.55%

其他人也看了這些...

快訊／真的要同框！韓國瑜選前之夜替李眉蓁站台　喊話粉絲：明晚見
選前之夜尬韓國瑜！蔡英文：現在訂車票來得及…高雄朋友明晚見
吳益政不辦選前之夜　柯文哲陪掃街爭取支持

更多熱門新聞...

韓國瑜晚間吐心聲…替李眉蓁站台　韓粉：就等您一句話「一定投3號」
「夢想實踐要在故鄉」陳其邁：希望能為高雄奉獻所長
高雄市長補選「戴口罩＋投票3寶」　15日零時起網路禁助選言論

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／高市長補選開票19分鐘！陳其邁突破「10萬票」邁粉嗨爆
陳其邁「14分鐘破5萬票」　大幅領先李眉蓁＆吳益政
LIVE／邁粉冒雨死守陳其邁競總興奮舉旗：高雄將重返榮耀
高雄補選開票8分鐘　陳其邁率先破1萬票領先！
高雄市長補選開票　陳其邁4分鐘破千票領先！
獨／八點檔男星消失2年！每月撈金6位數現況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不斷更新／陳其邁先破10萬票關卡　李眉蓁4.5萬票緊追

快訊／高市長補選開票19分鐘！陳其邁突破「10萬票」　邁粉嗨爆

快訊／高市長補選開票僅14分鐘！陳其邁「衝破5萬票」　邁粉高喊：市長好

傳全台屋主個資外洩 　內政部「配合調查」：採A級資安請民眾放心

LIVE／高雄市長補選開票！支持者不畏暴雨...衝競總「替李眉蓁加油」

LIVE／高雄市長補選開票！邁粉冒雨死守陳其邁競總　興奮舉旗：高雄將重返榮耀

5次縣市長補選統計一次看　2006年她靠4萬票就當選「投票率僅38%」

「朱主席找你吃飯沒？」　朱立倫明年選國民黨主席　動向備受關注

韓國瑜大談「鵝蛋」助孕　陳其邁：我是醫師這領域我很熟...要相信專業

影／昨替李眉蓁站台喊出「鵝蛋說」！韓國瑜投票被追問反應曝…韓粉激吼：我愛你

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

「羅霈穎遺容帶笑」Makiyo誇「皮膚很嫩」　于美人放心了：真正的思念從8/16開始...

不斷更新／陳其邁先破10萬票關卡　李眉蓁4.5萬票緊追

快訊／高市長補選開票19分鐘！陳其邁突破「10萬票」　邁粉嗨爆

快訊／高市長補選開票僅14分鐘！陳其邁「衝破5萬票」　邁粉高喊：市長好

傳全台屋主個資外洩 　內政部「配合調查」：採A級資安請民眾放心

LIVE／高雄市長補選開票！支持者不畏暴雨...衝競總「替李眉蓁加油」

LIVE／高雄市長補選開票！邁粉冒雨死守陳其邁競總　興奮舉旗：高雄將重返榮耀

5次縣市長補選統計一次看　2006年她靠4萬票就當選「投票率僅38%」

「朱主席找你吃飯沒？」　朱立倫明年選國民黨主席　動向備受關注

韓國瑜大談「鵝蛋」助孕　陳其邁：我是醫師這領域我很熟...要相信專業

影／昨替李眉蓁站台喊出「鵝蛋說」！韓國瑜投票被追問反應曝…韓粉激吼：我愛你

Nike用「曼巴周」緬懷Kobe！聯名Undefeated出新色、「名人堂」紫金款閃爆

中職／魏碩成16日生涯初先發 「平常心」　丘總：盡量投

不斷更新／陳其邁先破10萬票關卡　李眉蓁4.5萬票緊追

快訊／高市長補選開票19分鐘！陳其邁突破「10萬票」　邁粉嗨爆

中保科技集團推動文化公益　林燈詩文背誦冠軍拿2萬獎金

快訊／高市長補選開票僅14分鐘！陳其邁「衝破5萬票」　邁粉高喊：市長好

山老鼠虐殺黑熊、山羊吃下肚！陳吉仲怒了：絕對零容忍

裝睡狂貼裸腿妹！大叔一隻手不見了…她一看「褲襠一直動」噁炸：在打X槍

膠帶藝術展化身奪獎黑馬　德、義、韓三大頂尖大獎得主

小心荷包！林口交流道錄影取締新增2點　重點告發「闖紅燈」、「路口停滯」

政治熱門新聞

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

快訊／高雄市長補選「市民撕選票」

韓國瑜若復出　楊秋興：國民黨就完蛋了

阿札爾訪台未達效果！美下一招曝

韓國瑜站台狂噴金句　粉絲嗨翻

網友激推先知鄭運鵬　韓國瑜「助孕靠鵝蛋」再掀話題

即／高雄市民「手機拍選票」被抓包　依選罷法送辦

陳其邁現身投票：今天之後雨過天青

不斷更新／高雄市長補選開票了

其邁場超過10萬人　李眉蓁逾5萬人

雲林查獲偽造三倍券　何志偉：下週就發雞排

選前之夜江啟臣來加持　李眉蓁壓軸致詞

高雄選前之夜藍綠大拼場　3張空拍圖看陳其邁現場湧入10萬人

監委嘆「有錢判生無錢判死是真的」　司法院怒了

更多熱門

相關新聞

陪張榮志逛恆春老街　周錫瑋、鄭正鈐行銷恆春之美

陪張榮志逛恆春老街　周錫瑋、鄭正鈐行銷恆春之美

「虎哥」的前台北縣長周錫瑋、鄭正鈐立委、謝坤宏等人，14日前往恆春為恆春鎮長補選登記第四號候選人張榮志助選，首站前往恆春區漁會表揚大會，向在場漁民朋友拉票，獲得熱烈回響。

國民黨憂韓國瑜嚇跑中間選民

國民黨憂韓國瑜嚇跑中間選民

中選會：高市長補選「投票要戴口罩」

中選會：高市長補選「投票要戴口罩」

發展高雄體育！陳其邁要設立運動中心、補助電費

發展高雄體育！陳其邁要設立運動中心、補助電費

陳其邁：當選後召開社福高峰會

陳其邁：當選後召開社福高峰會

關鍵字：

補選

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

4高官約炮女大生！金正恩公開槍決

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

買電梯大樓「要挑幾樓？」　秘辛公開...房仲曝超夢幻樓層

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

永別羅姐！羅霈穎火化　Makiyo淚崩喊：快跟佛祖走

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

館長賣白蝦　韓粉農民：冷凍海產都囤積多久了？

美軍售合約「 台灣F-16戰機」在列

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面