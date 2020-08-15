影／水裡根本沒有魚！命理師卜卦出「第23籤丁酉」　點破李眉蓁敗選主因

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄市長補選今（15）日下午4時結束，中選會下午6點7分則宣布，高雄1823個投票所全數開票結束，陳其邁獲67萬1804票（70.03%）、李眉蓁獲24萬8478票（25.90%）、吳益政獲3萬8960票（4.06%）。命理師王馨怡就卜卦，曝光陳其邁和李眉蓁接下來的使命。

▲命理師分別為陳其邁和李眉蓁卜卦。（圖／（左）記者林敬旻攝（右）實習記者方敬攝）

命理鳥卦算命師王馨怡表示，她先用天上聖母籤為陳其邁求籤，得第四籤甲午，籤詩為「風恬浪靜可行舟，恰是中秋月一輪，凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」她解釋道，恰是中秋月一輪，就如中秋的月亮那樣的圓滿無缺；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門，命中自然有許多福祿可以在家門口慶賀。

王馨怡認為，會抽到這支籤代表陳其邁的困境已經結束，就要邁入最佳狀況，「當事人一切作為將可稱心遂意，圓滿達成」。王馨怡說，陳在工作上還是會有諸多困擾、阻力也大，「要達成願望還要努力，但算是非常幸運，好多事都可化險為夷，平安順利。」

▲王馨怡為陳其邁抽天上聖母籤。（圖／命理師王馨怡提供）

接下來她用觀音佛祖卦為李眉蓁卜卦，得第23籤丁酉，籤詩為「欲去長江水闊茫，前途未遂運未通，如今絲綸常在乎，只恐魚水不相逢。」王馨怡指出，這支籤的意思是，「想要前往河面寬闊的長江，但前途不順利、運氣還沒到來」，更說李眉蓁現在就像是手上握有釣魚線，但水裡根本沒有魚，「目前（魚水不相逢），表示即使有著才能或有意發展，但還沒有到達發揮的餘地，只能靜心等待時機的到來。」

▼王馨怡為李眉蓁算觀音佛祖卦。（圖／命理師王馨怡提供）