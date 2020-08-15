光環無法複製？柯文哲：如果有效的話都去找劉德華站台就好

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選最終由拿下67萬1804票的陳其邁當選，李眉蓁則拿下24萬8478，代表民眾黨參選的吳益政則只拿了3萬8960票，連保證金都無法拿回。被問到是否本身的魅力無法複製到吳益政身上？柯文哲說，「如果有效的話，那每個人都去找劉德華來站台就好了」，選舉是有多面向，不會是單一因素，也不太可能說一個人的光環要轉給另外一個人。

高雄補選結果出爐後，柯文哲在台中受訪時，被問到是否本身光還無法複製到吳益政身上？他表示，台灣是一個成熟的民主社會，所以也不完全能複製，「如果有效的話，那每個人都去找劉德華來站台就好了」。

柯文哲舉例，有個比較客觀的說法，叫「433」，候選人佔40%、政黨組織大概佔30%，另外30%就是選舉過程中很多的事件組合。選舉是有多面向，不會是單一因素，也不太可能說一個人的光環要轉給另外一個人，「如果有效那真的，每一場都請蔡依林、林志玲來站台就好」。柯還不忘補充，「我們也請不起」。

另外，吳益政敗選感言有提到「罷韓」、「順時中」是此次敗選原因，柯文哲表示，選舉是多面向，不會是說幾個因素決定勝敗，一定很多因素加起來。吳益政是就他的角度提出一些看法，「不過就我個人跟我團隊的文化，我們都還是會每個人都會寫檢討報告，最後彙整後再開好幾次檢討會議」。

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