台中女與愛犬雙亡車內！車冒白煙路人嚇壞報案…警消破窗發現炭盆

▲白色轎車不斷冒出白煙，消防人員獲報到場搶救。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市14日上午有民眾發現北屯區一處停車格停放的白色轎車，從車內不斷冒出白煙，遂撥打119報案，消防人員到場破窗發現，車內後座倒臥著一名女子及一隻黃金獵犬，均已明顯死亡。經警調查，於該車副駕駛座發現一個炭盆，初步排除他殺，與該名林姓女子家屬聯繫後，未發現有遺書，詳細死因已報請檢察官相驗。

台中市消防局14日上午7時40分獲報，報案人稱北屯區敦富七街與敦富路交叉口一處路邊停車格，有一輛轎車自車內冒出白煙，立即派遣北屯分隊，出動3車8人前往搶救。到場破窗後發現一名女子昏迷於後座，身旁還有一隻黃金獵犬，經評估確認均已明顯死亡，未送醫。

消防人員破窗開門後，仍不斷有白煙竄出，尋找起火點發現副駕駛座有一個燒焦的炭盆，尚有餘火燃燒，消防人員將女子與犬隻移出車外後，將餘火灌水撲滅。

警方調查，該名林姓女子（39歲）家住大里，與家人同住，林女車內及家中未發現遺書，初步排除他殺，已報請檢方相驗，以釐清林女確切死因。

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