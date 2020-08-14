快訊／台中自小客迴轉擦撞砂石車後…再撞1車！下秒失控衝超商「猛撞路人」

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導



台中市北區進化路今（14日）下午1時許發生一起車禍！一輛自小客車突然往超商自撞，不慎波及路邊行人，警消獲報後，趕赴現場救援，而小客車男駕駛為男性，原受困於車內，經警消破壞車窗後，已救出人，僅右腳骨折，遭波及的路人則為一名女性，左腳骨折，兩人皆意識清楚，目前送往中國附醫救治，至於事故發生原因，仍有待警方釐清。

▲台中市北區一輛自小客車自撞超商，波及到路邊行人。（圖／民眾提供）

▲警消趕緊將卡在車內的駕駛救出。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

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稍早警方表示，該輛自小客車是先跟砂石車擦撞後，再失控衝向超商，而透過附近監視器畫面可以看到，自小客車擦撞完砂石車後，直接衝向超商的瞬間，力道相當猛烈，路過的女子原本邊走邊講手機，就這樣突然遇上失控車輛衝過來，整個人仰天躺車蓋上，腿部更是因此骨折。

砂石車駕駛受訪時則指出，他當時為直行車輛，而自小客車疑似是要迴轉，突然擦撞他的車子，接著就往超商方向撞上，後方車主也跟他說「該台小客車當時開很快」；至於詳細狀況，仍有待警方進一步調查。

▼現場監視器畫面。

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警方初步調查，（1車）砂石車46歲游姓男駕駛、（2車）自小客68歲林姓男駕駛由進化路往力行路方向行駛，而（3車）自小客63歲韋姓男駕駛由進化路往興進路方向行駛；案發當時，1車、2車於進化路同向碰撞後，2車失控往對角超商方向爆衝，還撞了3車，才撞上超商柱子，此時53歲陳姓女行人因經過超商騎樓處，閃避不及當場遭2車碰撞受傷。

警方表示，3名駕駛酒測值均為0.00MG/L，目前已調閱路口監視器，釐清肇事原因。