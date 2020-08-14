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超夯！「台版兼六園」成美文化園　週收「10萬」藝Fun券

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▲成美文化園已經超夯的網紅打卡熱點。（圖／成美文化園提供）

▲成美文化園已經超夯的網紅打卡熱點。（圖／成美文化園提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

被譽為「台版兼六園」的彰化永靖成美文化園佔地近3.5公頃，高尚雅致又兼具古風的設計，已經成為網紅打卡夯點，就連新冠肺炎疫情也是人潮不斷，從7月15日政府開始使用藝Fun券後，參觀園區的民眾每天湧入500人次，為了回饋喜愛成美園的民眾，9月15日前在園區內消費，還能參加彰化縣觀光振興方案的「抽獎活動」。

▲成美文化園已經超夯的網紅打卡熱點。（圖／成美文化園提供）

▲成美文化園湧入許多遊客。

成美文化園分為「幸福大廳」、「和園」、「成美公堂」三個區塊；幸福大廳為遊客入園、休憩、享用茶點的場域；而一片翠綠的和園，因貌似日本兼六園，成了熱門的打卡景點；成美公堂為頂新魏家古厝，歷經百年原本老舊失修，魏氏子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充，為保存文化資產，請來國寶級匠師修復7年，才讓這座百年閩客建築再現風華。

▲成美文化園已經超夯的網紅打卡熱點。（圖／成美文化園提供）

▲「台版兼六園」成美文化園。

今年4月底政府發起「防疫新生活運動」，鼓勵全民落實防疫及放鬆享受生活，成美園結合母親節新增康乃馨園區還可「認購盆栽」活動，造成轟動，也讓園區應接不暇爆滿參觀民眾。

▲成美文化園已經超夯的網紅打卡熱點。（圖／成美文化園提供）

6月解封後，為讓遊客深度體驗閩客文化，夏天推出限量客家「油紙傘」供遊客拍照，這也意外地讓園區成為近期IG、FB打卡新景點，如今到成美園使用藝Fun券的遊客累計已有10萬元，也為後疫情時代再掀另一波高潮。

▲成美文化園已經超夯的網紅打卡熱點。（圖／成美文化園提供）

成美文化園鄰近76快速道路，台中、南投的遊客往返只需30分鐘，園方附設免費大型停車場，可同時間容納200台車，另提供輪椅，旅遊環境友善，贊助當地小農可入園參觀，9月15日前在園區內單筆消費滿500元，還能參加彰化縣觀光振興方案的「抽獎活動」，活動網址https://tinyurl.com/yxtvdp68

▲成美文化園已經超夯的網紅打卡熱點。（圖／成美文化園提供）

▲成美文化園有大片停車場。

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