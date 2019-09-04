「做30年蛋黃酥，今年最好吃」台中餅店布條看傻客人　老闆揭原因了

記者柯沛辰／綜合報導

中秋佳節將近，台中有餅店掛出紅色布條，上頭寫著「做了30年蛋黃酥，就是今年最好吃！」有網友路過拍下後，PO網笑說，過去29年都是試賣嗎，那去年買的可不可以退錢？引發熱議，而老闆也現身說法。

李姓男網友近日經過，發現店家高掛布條，強調「30年來最好吃」，覺得有趣又好笑，便拍照上傳臉書社團「爆怨公社」，打趣地說「做了30年蛋黃酥，就是今年最好吃…啃！去年買的能退錢嗎？？！」

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▲「做了30年蛋黃酥，就是今年最好吃！」台中餅店布條讓許多路人滿頭問號。（圖／東森新聞）

許多網友看完後，紛紛留言推測，「試賣了29年，真是鍥而不捨」、「老闆終於學會做蛋黃酥了，感謝30年以來幫忙花錢試吃的顧客」、「可能做了30年的蛋黃酥，今年真的放蛋黃了」、去年吃下去肚子的，能退錢嗎」，還有人說，「我比較好奇24送8」、「很老實的老闆」。

葉姓老闆表示，做餅的技術日益精進，「去年的餅，說老實話，只是我們研發中間的一個過程，過程中一定是一直往前進步，不可能退後，一年要比一年再好，所以每一年顧客吃到的都是最好吃的！」

▲老闆說，做餅技術一年比一年好，所以顧客每年都是吃到最好的。（圖／東森新聞）

布條掛出後，果真有不少人受到吸引，上門一探究竟，還有顧客面對鏡頭笑說，「等一下會買2顆來吃吃看」、「看到這樣就會想買來吃，好奇嘛！」

據了解，老闆從事烘焙業30年，供應台中多家大餐廳甜點，成功做出了口碑。如今適逢中秋佳節推出禮盒，又靠著創意標語掀起話題，也順利打響中秋糕餅大戰第一槍。

▲創意標語打響中秋糕餅前哨戰，蛋黃酥成熱門話題。（圖／東森新聞）