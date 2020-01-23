台式年菜尬廣式料理　王朝酒店推單點年菜攻小家庭市場



▲王朝酒店推出年菜單點服務，滿足小家庭需求。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

年菜是家家戶戶逢年過節必備的料理，除了常見的台式年菜外，王朝酒店還特別推出廣式年菜組，透過各式港式料理呈現有別於台式年菜的另一種選擇。另外，王朝酒店還針對小家庭人口的需求，推出年菜的單點選項，滿足小桌年菜的需求。

經典的台式年菜組由主廚林文科操刀，包含逢年過節必備的「發財荷葉香腩排」，選用肥瘦比例均勻的特選排骨，加上風味鹹甜皆宜的栗子與大火一起慢蒸，入口即化的口感讓人齒頰留香，至於另一道經典的年菜「花膠干貝佛跳牆」選用干貝、花膠、魚肚、香菇、栗子及芋頭等食材，經慢火燉煮8小時，用料飽滿扎實且湯頭濃郁香甜。

吃魚有年年有餘的意思，因此台式年菜組必備的「椒鹽鴻運昌隆魚」先以中火煎至外皮酥脆、魚肉劃開時多汁鮮嫩，再佐以椒鹽調味，呈現年年有餘的意象，此外，每年最暢銷的「蒲燒鰻魚珍珠飯」選用特級鰻魚加上主廚特調醬汁；「滬式乾燒鮮大蝦」選用肉質肥滿的鮮蝦佐以蔥薑、辣豆瓣及老酒煨燒，微辣口感相得益彰。

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至於玉蘭軒主廚駱林榮規劃的廣式年菜組中，「玉蘭迎春五福拼」，將烏魚子、軟絲、牛腱、海蜇皮及醉元寶等菜色加以搭配，成為過年開胃的必吃料理；「蠔鮑外婆紅燒肉」將上選五花肉，經過辛香料醃製入味再入鍋油炸，搭配特選進口南非鮑淋上蠔油燜煮；「一品花雕雞湯盅」精選台灣土雞，加入花雕酒、黃耆、紅棗、當歸等中藥材，以慢火燉煮八小時，濃郁湯頭香氣逼人、養生又補氣；「碧綠蔥燒大海參」以富含膠質的海參為主角，佐以炸過的三星蔥與青江菜一同燴燒，香氣四溢又養顏美容；「御品干貝蘿蔔糕」選用日本北海道干貝，提供消費者除了台式年菜外，另一種新的選擇。



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