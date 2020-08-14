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無畏風雨柯文哲陪掃街！吳益政：選前之夜大家聚在一起誰來催票

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▲▼ 吳益政選前一日掃街車隊 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲選前最後一天，吳益政沒有舉辦選前之夜，由柯P陪同掃街。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

選前最後一天，柯P持續陪吳益政掃街，被問到沒有舉辦「選前之夜」，吳益政回答一直以來的選舉，他都是用相同的方式，認為掃街才能和選民面對面互動，他反而認為舉辦選前之夜，全部的支持者都聚集在一塊，就沒人可以打電話催票了，所以他堅持初衷，用掃街的方式拼到最後，另外蔡壁如也強調「在競選總部設有直播，讓支持者看到掃街現況。」認為這樣的方式最為親民。

▲▼ 吳益政選前一日掃街車隊 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲民眾黨立委蔡壁如陪支持者一起看掃街車隊直播。（圖／記者黃子倩攝）

針對未舉辦選前之夜，吳益政指出：「以往選舉都是這樣，最後一天都是我自己，由助理開著吉普車載著我，去每一棟大樓，最後一次跟大家對話，剩下我們所有的朋友就留在家裡打電話催票，你把大家的支持者都集中在一起，那誰打電話？這是選前之夜過去我們的做法就一直是這樣。」

另外針對最後一天的掃街，規劃也有經過安排，儘管下午車隊出發後沒多久就下起了大雨，吳益政的車隊持續拜票，吳益政說：「昨天走海線，前天走山線，最後回到市區，等於從不熟悉的地方再回到最熟悉的地方，希望大家能幫我們拉票支持。」 

▲▼ 選前最後一天柯文哲陪同吳益政掃街 。（圖／記者黃子倩攝）

▲掃街車隊出發後沒多久，就下了傾盆大雨，柯文哲陪同吳益政不畏風雨持續在市區內掃街。（圖／記者黃子倩攝）

另外，現場有媒體問到，吳益政被質疑比韓國瑜還要「統派」，吳益政回應：「這是這次選舉裡面最大的笑話，我是念國際政治的，我覺得台灣政治選舉最低級的就是抹黑、抹紅跟貪，貪污我們很少講人家，以台灣主權為獨立，不親中也不反中，我發現台灣很多主張，很多主權主體性都不見，那天就是新住民要求我們去拜訪，我們就去了。」

▲▼ 選前最後一天柯P陪同吳益政掃街 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲不畏風雨，柯文哲陪同吳益政在市區內掃街，出發前和同來支持的立委一同合照。（圖／記者黃子倩攝）

吳益政進一步強調，民進黨就是對自己沒信心，所以才這樣抹黑抹紅，他再一次澄清沒這件事情！也呼籲民進黨不要辜負選民的期待。而柯文哲認為韓國瑜現身替李眉蓁站台，他本身感到不奇怪，但他也坦言國民黨如果認為韓國瑜出場有效過、早就出來了，最後他強調「這是人家的家務事我們也不用講這些」，和吳益政想法相同，希望把主體找回來，把選舉回歸是和選民的對話，這件事才重要。 

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