陳其邁造勢會前遇暴雨！會場泥濘一片　支持者腳泡水中毫不在意

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選8月15日登場！民進黨候選人陳其邁選前之夜邀來總統蔡英文、副總統賴清德、跟行政院長蘇貞昌等黨內大咖都會同台加持，不過現場經歷一大雨後，地上滿是泥濘，積水淹到腳踝深，但支持者毫不在意，拉著褲管度過，約晚間7點5分時，主辦方也宣布突破10萬人。

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，現場空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，支持民眾人潮。（圖／記者宋良義攝）



民進黨高雄市長補選候選人陳其邁的選前之夜造勢大會「選前之夜：高雄大邁進」，於晚間6時15分於捷運鳳山西站1號出口旁空地。這也是蔡英文2020總統選舉競選總部的場地，由於空間大而且是「福地」，盼能再次拿下勝選，活動前場主持由高雄市議員林智鴻、黃文益、高閔琳、邱俊憲負責，主要主持人為立委邱議瑩、劉世芳、李昆澤和趙天麟。而首位登場的則是台灣基進立委陳柏惟，蔡英文、賴清德和蘇貞昌和黨內地方立委也將到場為陳其邁催票，力抗對手邀來的前高雄市長韓國瑜。

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，因大雨滿是泥濘。（圖／記者宋良義攝）

整個會場擺滿約3萬張塑膠椅，每張椅子上放上陳其邁競選小旗幟和一瓶礦泉水，而有「邁粉」中午12點就先來卡位，甚至還出動繩子來佔位置，就是要搶得搖滾席接近舞台，不過，高雄從下午2點多就開始下起大雨，舞台上也搭起帳棚，地板上的土也因為下了雨變得泥濘難走。活動開始後，支持者陸陸續續進場，有人拉起褲管，踩著積水度過，椅子就在積水中也毫不在意。約晚間7點5分時，主辦方也宣布突破10萬人。





▲陳其邁選前之夜會場積水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）