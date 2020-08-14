綠營選前之夜破10萬人！　賴清德透露：台灣防疫會這麼好都靠陳其邁

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，副總統賴清德站台。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長補選進入倒計時！民進黨候選人陳其邁的造勢大會上出現滿滿人潮，主辦單位甚至宣稱現場超過10萬人。副總統賴清德到場站台時透露，疫情剛爆發時，堅持派專家赴武漢視察的人就是陳其邁，才能證明病毒會人傳人，好讓總統蔡英文能夠「超前部署」。

賴清德表示，疫情爆發時，台灣馬上做出3步驟，包括邊境管制、成立疫情指揮中心及成立口罩國家隊等。另外，他還說，韓國瑜失敗後又來站台，但既然無法改變這次的選情，為何還是執意來幫李眉蓁造勢呢？

賴清的分析稱，韓的動機就是要壓制陳其邁的總票數，要讓陳的得票數無法超過他先前得到的89萬票，因此強調這是一場光榮之戰，惟有足夠的民意支持，才可以讓陳其邁2年拚4年。

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，現場空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝）



陳其邁的造勢大會「選前之夜：挺高雄大邁進」於18點15分開始，地點在捷運鳳山西站1號出口旁空地-高雄市鳳山區議會路、自由路口舉行。整個會場擺滿約3萬張塑膠椅，每張椅子都放上陳其邁的競選小旗幟和一瓶礦泉水。首位登場的則是台灣基進立委陳柏惟，蔡英文、賴清德和蘇貞昌和黨內地方立委也將到場為陳其邁催票。

▲高雄市長補選陳其邁選前之夜，支持民眾人潮。（圖／記者宋良義攝）



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