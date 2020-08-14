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雙東攜手合作南田社區也可預約　每日上限50名

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▲阿塱壹古道行程也可透過南田村預約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲阿塱壹古道行程也可透過南田村預約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東屏東兩縣就分配阿塱壹古道行程名額予台東的議題，近日達成合作協定，自即日起可向台東縣達仁鄉南田社區預約申請進入阿塱壹古道，最快9月15日成行，透過南田社區預約的名額每日上限為50名。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，阿塱壹古道位在台東縣達仁鄉南田村與屏東縣牡丹鄉旭海村之間，10餘年前即為熱門秘境，尤其在劃入旭海觀音鼻自然保留區內並受人數總量管制下更顯搶手，然因限制每日僅300人可獲准進入，且大部分為網路線上預訂，對台東南田部落並無實質觀光收益。

因此當地居民希望爭取分配部分名額且由社區主導，獲台東縣長饒慶鈴認同與支持，在縣府積極與屏東縣政府協商下，終於在近日達成共識，初期將試辦每日50個名額由南田社區接受預約。

饒慶鈴表示，透過南田社區預約探訪古道之遊客，須參加社區安排的導覽體驗遊程，透過專業導覽解說，對於古道歷史、部落風土民俗才能有深刻的感受，另搭配部落風味餐及住宿接待，對於部落會有實質的觀光效益，

饒慶鈴也特別感謝屏東縣政府能開放名額，2縣的觀光旅遊能更深入合作創造雙贏。後續亦指示相關單位做好當地環境整理及資源規劃，讓慕名而來的遊客體驗最道地的原民滋味。

台東縣府交觀處長余明勳說明，古道南田端出口除了有全台唯一的南田石海岸自然景致，附近還有天涯海角觀景台、達仁鄉人文自行車道等非常棒的景點，在進入秋天季節即將是本地區的旅遊旺季，歡迎大家提早規劃預約!阿塱壹古道南田社區預約窗口，台東縣達仁鄉南田社區發展協會高偉信先生0903657212。

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▲阿塱壹古道行程也可透過南田村預約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲阿塱壹古道行程也可透過南田村預約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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