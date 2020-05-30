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監委考察遭疑「畢業旅行」　監院：歷年重要業務勿過度解讀

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▲監察院外觀。（資料照／記者林健華攝）

▲監察院外觀。（資料照／記者林健華攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院第5屆監察委員7月31日屆滿，但近幾個月考察不斷，且幾乎每趟都安插觀光行程，遭外界質疑形同「畢業旅行」。對此，監察院30日澄清實屬誤解，強調監委行使的監察權包括地方巡察，是歷年重要業務之一，希望外界勿過度解讀。

有媒體報導，監委近幾個月考察行程幾乎都安插了觀光行程，3月走完阿塱壹古道、4月走訪4條台鐵支線、5月登龜山島，6月及7月分別還有馬祖及嘉義太平雲梯的行程，質疑是監委的「畢業旅行」。

監察院今發出新聞稿澄清這是誤解，強調監委的職責是監督行政機關及人員有無違法或失職，其監察權的行使包括個案調查、通案性案件調查研究，及中央與地方巡察等作為。

監察院解釋，調查案的履勘或地方巡察業務，由調查或地巡委員決定；至於中央巡察業務，則是依據《監察法》及《監察院巡迴監察辦法》等相關規定辦理，且各項年度巡察計畫、地點、目的及時間皆依規定提經委員會會議決議後執行，是監察院各常設委員會歷年重要業務之一

對於阿塱壹古道及龜山島的監委行程，監察院指出，交通安全、交通建設對生態的影響及觀光政策的落實與推動，為監察院交通及採購委員會關注的重點，今年巡察主軸在瞭解偏鄉地區交通建設、生態維護與永續觀光政策的推動情形。

監察院透露，3月排定巡察的台9線、南迴公路拓寬改善與後續闢建進度，及台26線公路建設維護管理等情形；5月前往龜山島瞭解政府推廣生態旅遊的作為，同時到新北坪林及宜蘭南澳兩交通控制中心，瞭解國道5號、蘇花改的行車安全管理、機電設施維護及自衛消防編組情形。

監察院補充，針對防疫期間案排巡查，除曾召開會議討論各項防疫工作外，各單位也全力配合防疫措施，恪守中央流行疫情指揮中心的指示，絕無輕忽，在防疫優先及為維持監察職權的正常運作下，監察院與全民共同防疫的心一致，希望外界勿過度解讀。

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