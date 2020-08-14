快訊／對李登輝肖像潑紅漆女子抓到　上次才對鄭麗君甩巴掌

記者陶本和、袁茵／台北報導

故總統李登輝14日舉行禮拜儀式，稍早有民眾假追思之名，闖入台北賓館李登輝追思會場，在現場大鬧，破壞擺設物品，甚至將紅色油漆裝在氣球內，砸向李登輝的肖像。對此，現場警方火速將其逮捕，也查獲其他顆裝有油漆的氣球。據悉，該女性民眾正是上一次對前文化部長鄭麗君甩巴掌的鄭惠中。

▲有民眾14日赴台北賓館潑漆（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府對此等不理性的暴力行為表達嚴正譴責。該名潑漆人士已由現場員警逮捕進行偵辦中，總統府希望前往台北賓館向李登輝追思的民眾朋友，能夠尊重他及其家屬，用肅穆沈靜的心意致意。

據了解，該名女子是正是曾甩過鄭麗君巴掌的資深藝人鄭惠中（原藝名：鄭心儀）。時任文化部長鄭麗君於2019年1月22日出席華視承辦的關懷演藝人員春節餐會，在敬酒時卻遭到鄭惠中甩巴掌，讓她相當傻眼，氣氛也變得十分尷尬。

鄭惠中事後受訪時表示，動手打鄭麗君的原因，是因為對方推動「去蔣化」，「我這樣子打她，是剛好而已！」、「我本來想賞她兩巴掌，想了好幾個月！」、「真的太便宜她了！」

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