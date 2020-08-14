影／西安進口厄瓜多冷凍白蝦！外包裝驗出新冠病毒…已有產品流入市場

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省通報，12日在西安方欣冷凍副食品批發市場例行採檢時，發現一批厄瓜多進口冷凍生南美白蝦外包裝樣本顯示病毒核酸陽性。根據陝西省政府官方微博，這批進口冷凍白蝦送達陝西時共計80件、1120公斤，已有47件流入市場，其中安康市31件、寶雞市5件、咸陽市1件、西安市長安區10件，涉及城市已緊急追溯檢測排查相關冷凍產品和密切接觸者。

▲大陸再傳進口海鮮外包裝驗出2019冠狀病毒疾病病毒。（示意圖／達志）

據《西安報業全媒體》報導，西安市疫情防控指揮部辦公室14日早通報，截至14日7時，全市對各海鮮市場從業人員及環境樣本核酸檢測，目前結果均呈陰性。

市疫情防控指揮部辦公室表示，西安市已在全市範圍內開展對商場、超市、酒店、餐飲、物流等相關行業從業人員全面核酸檢測；截至14日7時，方欣海鮮市場總採樣人數5051人，已出檢測結果4493人，全部為陰性；採集方欣海鮮市場環境樣本1312份，核酸檢測結果全部為陰性。

通報顯示，各區縣開發區海鮮經營場所人員已進行核酸檢測8934人，已出檢測結果6402人，全部陰性；採集環境樣本2253份，已出核酸檢測結果862份，全部為陰性；其餘樣本正在檢測中。

長安區流入10件凍蝦產品，已售出7件，涉及長安、高新兩地區，經核查涉及接觸產品26人，全部集中隔離，核酸檢測結果全部陰性，未售出3件產品已經全部銷毀。

另據陝西省衛健委通報，安康、寶雞、咸陽三市共涉及問題產品37件，接觸產品63人核酸檢測結果全部為陰性。

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