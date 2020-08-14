　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／西安進口厄瓜多冷凍白蝦！外包裝驗出新冠病毒…已有產品流入市場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省通報，12日在西安方欣冷凍副食品批發市場例行採檢時，發現一批厄瓜多進口冷凍生南美白蝦外包裝樣本顯示病毒核酸陽性。根據陝西省政府官方微博，這批進口冷凍白蝦送達陝西時共計80件、1120公斤，已有47件流入市場，其中安康市31件、寶雞市5件、咸陽市1件、西安市長安區10件，涉及城市已緊急追溯檢測排查相關冷凍產品和密切接觸者。

海鮮,蝦。（圖／達志／示意圖）

▲大陸再傳進口海鮮外包裝驗出2019冠狀病毒疾病病毒。（示意圖／達志）

據《西安報業全媒體》報導，西安市疫情防控指揮部辦公室14日早通報，截至14日7時，全市對各海鮮市場從業人員及環境樣本核酸檢測，目前結果均呈陰性。

市疫情防控指揮部辦公室表示，西安市已在全市範圍內開展對商場、超市、酒店、餐飲、物流等相關行業從業人員全面核酸檢測；截至14日7時，方欣海鮮市場總採樣人數5051人，已出檢測結果4493人，全部為陰性；採集方欣海鮮市場環境樣本1312份，核酸檢測結果全部為陰性。

通報顯示，各區縣開發區海鮮經營場所人員已進行核酸檢測8934人，已出檢測結果6402人，全部陰性；採集環境樣本2253份，已出核酸檢測結果862份，全部為陰性；其餘樣本正在檢測中。

長安區流入10件凍蝦產品，已售出7件，涉及長安、高新兩地區，經核查涉及接觸產品26人，全部集中隔離，核酸檢測結果全部陰性，未售出3件產品已經全部銷毀。

另據陝西省衛健委通報，安康、寶雞、咸陽三市共涉及問題產品37件，接觸產品63人核酸檢測結果全部為陰性。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
清純女星纏庹宗康8年分手！嫁入豪門「擠走正宮搏上位」婚後生活
起底「中央印製廠地下總裁」！國小畢業當印刷廠學徒擁破億身價
台南妹剛入睡驚覺胸部癢！張眼見「媽媽男友」抿嘴舔舌崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

徐曉冬約戰「台灣楊氏太極拳傳人」　定泰國決鬥…網笑：他不敢去啦～

睡夢中突然被左手痛醒！　女屋主驚見陌生男「手持剪刀」站她眼前

影／西安進口厄瓜多冷凍白蝦！外包裝驗出新冠病毒…已有產品流入市場

20歲南京妹「經大連飛日本」後確診　泉州衛健委：還曾來泉州玩5天

民進黨表態稱香港　陸官媒：狂犬吠日的無恥行徑

他滑翔傘掛在「220千伏高壓電線」上　驚險受困30公尺高空！

近九成美企無意撤出　趙立堅：印證國際社會對中國的堅定信心

6歲童泳池溺水長達3分鐘　救生員「距離他30cm」竟然完全沒發現！

鮮肉老公2年「史詩級大走鐘」！崩壞對比圖老婆心死…14萬網笑瘋湧入曬同款

陸發布「長江4號洪水」警報　洪澇災戶已超過6300萬人

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

中南部高中生創防疫歌《孤獨黑夜》感謝白衣天使及政府...一聽秒哭！

徐曉冬約戰「台灣楊氏太極拳傳人」　定泰國決鬥…網笑：他不敢去啦～

睡夢中突然被左手痛醒！　女屋主驚見陌生男「手持剪刀」站她眼前

影／西安進口厄瓜多冷凍白蝦！外包裝驗出新冠病毒…已有產品流入市場

20歲南京妹「經大連飛日本」後確診　泉州衛健委：還曾來泉州玩5天

民進黨表態稱香港　陸官媒：狂犬吠日的無恥行徑

他滑翔傘掛在「220千伏高壓電線」上　驚險受困30公尺高空！

近九成美企無意撤出　趙立堅：印證國際社會對中國的堅定信心

6歲童泳池溺水長達3分鐘　救生員「距離他30cm」竟然完全沒發現！

鮮肉老公2年「史詩級大走鐘」！崩壞對比圖老婆心死…14萬網笑瘋湧入曬同款

陸發布「長江4號洪水」警報　洪澇災戶已超過6300萬人

是學人精！黑豆柴奔跑緊盯「分身汪」　網笑：真的超自戀

想知道確切管理費「網上都沒寫」網揭3種選擇！房仲建議先約：現場問最快

入住台北市合作旅館「免費」報名北投竹子湖半日遊行程　限量1千人

疫苗大戰啟動…美2021年初開始量產！　衛生官員：全民可免費施打

社福轉型！數位化公益基金會平台揪眾人拚行銷　愛心「動資動資」不間斷

譚兵讀武／電影《八佰》沒告訴你的事　「死守四行倉庫」有三大謎團

26年前壓對蘋果！《股癌》神分析「阿甘投資法」超強大：爽賺幾百億

小琉球浮潛3小時！OL回家「背部長滿密集水泡」...四肢全遭殃：半夜痛醒

新台幣收盤貶值0.6分　收在29.542元

又一家撐不住！華航旗下華旅網際旅行社結束營業

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

清潔婦用拖把抹飲水機　網轟：散播病毒

鮮肉老公2年史詩級大走鐘！14萬網笑瘋湧入曬同款

高中男師全身鏡前大戰女學生！78秒激喊片瘋傳

主人被高空墜下貓咪撞昏！　阿金「堵住兇手」：你別想走～

26歲男健身房狂練3個月　只有「胸部發育了」

貴州燒烤店回收剩肉　顧客大讚節約

激戰女學生自拍！高中男老師慘被調職

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

西安進口冷凍白蝦驗出新冠病毒！已有產品流入市場

解放軍在台海演習　陸網興奮喊話

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

男師戀上女學生...「78秒撞擊片」被情敵外流！　超慘下場曝光

更多熱門

相關新聞

吃不到安格斯黑牛堡了！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

吃不到安格斯黑牛堡了！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

麥粉先衝！台灣麥當勞宣布今（14）日宣布，8月26日起將調整部分餐點，其中，千島黃金蝦堡、安格斯黑牛堡、一口咬麥麥鷄、美式辣味香鷄堡、搖搖樂鷄球，以及2款飲品包括百香果檸檬冰沙、中杯熱奶茶，即日起只賣到25日或售完為止， 僅剩12天時間，鐵粉們把握會吃一波。

獨家／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

獨家／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

跟老天搶時間！花蓮女嬰抵達馬偕　救護車司機說話了

跟老天搶時間！花蓮女嬰抵達馬偕　救護車司機說話了

網購口罩整理包　8/15搶中衛3色防疫組

網購口罩整理包　8/15搶中衛3色防疫組

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

關鍵字：

西安冷凍蝦厄瓜多方欣冷凍副食品批發市場影音

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

吃不到安格斯黑牛堡了！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

獨家／民眾拿「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像

李小龍死在「她」床上！41年後吐真相

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面