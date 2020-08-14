總統才剛探視廠房！防疫國家隊遇火燒車　2萬件隔離衣燒毀…駕駛嘆：來不及救

記者唐詠絮、陳韻如／綜合報導

台中市南屯區國道一號北上184K處，14日清晨6時9分發生火燒車意外。警消獲報趕抵現場灌救，火勢於6時37分撲滅，而經調查，發生事故的是載運由聚陽實業所製造的防疫隔離衣，共計有2萬件隔離衣被燒毀，而這起車禍也造成北上路段回堵6公里，直到上午10時26分現場才完全排除。

▲國道一號火燒車，2萬件隔離衣遭燒毀。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查，該批防疫用隔離衣是由聚陽實業公司生產，並裝箱分2貨櫃從嘉義民雄準備送往桃園，但沒想到行經該路段時，曳引貨櫃車車頭卻突然冒出白煙，接著起火燃燒，貨櫃內250箱、共計2萬件的隔離衣遭全數燒毀。

據了解，聚陽實業在過去SARS期間就曾投入防疫工作，協助政府生產防護衣，而此次新冠肺炎，聚陽實業也再次傾全力投入，並與其他5家公司，共同承做100萬件，而聚陽則承做10萬件防護隔離衣，短時間通過紡綜所測試，3月底陸續交貨，提供第一線醫護人員使用。

此外，在3月中時，總統蔡英文更曾前往聚陽實業訪視，感謝這批「防疫國家隊」的付出，但如今可供使用的隔離衣卻慘遭燒毀。對此，聚陽實業回應，這批隔離衣預定送往衛服部，提供給包機回台旅客下機前穿著使用，而由於隔離衣單價較低，加上有保險公司理賠，公司沒什麼損失，目前也有存貨，再送一次即可解決問題。

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