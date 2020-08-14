以「媽媽心」做護理照護　呂基燕視病猶親獲服務奉獻獎

▲▼呂基燕帶著護理師們以「媽媽的心」來感受家屬的需要，以同理心讓病童及家屬獲得適切的照護。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院護理部副主任呂基燕，獲得有護理界奧斯卡獎之稱的台灣傑出護理人員「服務奉獻獎」的肯定。投入護理服務二十五年的呂基燕，建置了東區重難症兒童照護作業、東區骨髓移植照護作業外，還帶領護理團隊完成國際性手術照護，提升台灣護理能見度；並積極參與國內外義診及腫瘤個案居家訪視，視病猶親的照護，讓她獲得此項殊榮。

目前擔任花蓮慈院護理部品質管理及癌症照護等業務副主任的呂基燕，還兼任癌症醫學中心副主任，同時承擔了兒童癌症基金會顧問護理師、台灣腫瘤護理學會研究發展委員會委員、花蓮縣護理師護士公會理事等業務外，也曾任台灣護理學會災難護理委員會委員，並爭取及規畫辦理東區護理人員教育訓練資源，包含腫瘤護理研習及災難護理研習會及工作坊，提升照護腫瘤病人的知能及災難救護能力。

喜愛孩子的呂基燕，選擇從婦兒科領域開始她的護理工作，擔任兒科病房護理長時，為了營造充滿愛的溫馨照護環境，不僅提供多元的護理照護教材給家屬外，也邀請故事媽媽到院陪伴小病人。2002年，花蓮慈院設立東區唯一骨髓移植病房，呂基燕也兼任的骨髓移植病房護理長，不僅參與籌畫也建置了骨髓移植病人照護作業流程及兒癌病童照護流程。

2003年，呂基燕面臨護理工作中最艱鉅的挑戰，花蓮慈院第一對來自菲律賓的連體女嬰慈恩、慈愛的分割手術照護。為了提供完善的照護，呂基燕帶領護理團隊模擬手術可能遇到的困難照護情境外；面對語言溝通的障礙，則是聯繫翻譯志工，並將日常照護常用的片語，創新製作成中文與菲律賓文對照的溝通圖卡，放置在病床邊，讓團隊與家屬能順利溝通。另外，呂基燕也與護理同仁一起為慈恩、慈愛書寫照護日誌，將照護點滴訴諸文字，轉化為愛的力量送給她們帶回家鄉。

▲▼投入護理服務25年的呂基燕，獲得有護理界奧斯卡獎之稱的台灣傑出護理人員「服務奉獻獎」的肯定。

因為有著第一對連體女嬰分割手術的照護經驗，奠定了花蓮慈院國際醫療個案照護的根基，讓兒科護理團隊後續面對2003年全世界僅五例，年紀最小、腫瘤最大的印尼「巨大型齒堊質瘤（Gigantiform Cementoma）」男童諾文狄、2010年第二對菲律賓連體女嬰及2015年第三對菲律賓連體女嬰分割手術照護時，團隊總能作好萬全準備，讓小病友安心接受治療外，也用愛陪伴家屬，做他們堅強的後盾，身心靈的貼心照護也讓台灣的護理被國際看見。

呂基燕副主任不僅獲得全國傑出護理人員「服務奉獻獎」的榮譽，同時獲得花蓮慈濟醫院人醫典範、花蓮縣護理師護士公會優良護理人員、慈濟科技大學傑出校友表揚。呂基燕說，在臨床服務期間，從病人及家屬身上學習到的經驗，豐富了她的護理職涯外，也是她生命中珍貴的禮物。

回想起這些年的護理生涯，呂基燕表示，去年她遇到一位新進護理同仁讓她印象很深刻，原來這位新進護理師是2002年在花蓮慈院第一位接受骨髓移植之女童，在家人的鼓勵下，她決定從事一個可以幫助人的工作，就像是她當初在花蓮慈院接受到的一樣。在通過試用期之後，這位新進同仁主動與呂基燕副主任相見歡，並分享對於過去在移植病房中的護理過程讓她印象深刻迄今，也是奠下她成為護理師的重要影響之一。

呂基燕說，從兒科病房到骨髓移植病房照護病人的過程中，深刻了解生命的寶貴，所以，她總是帶著護理師們以「媽媽的心」來感受家屬的需要，以同理心讓病童及家屬獲得適切的照護。同時，她也會秉持著「人生因利他而豐富，慧命因自覺而成長」這句靜思語的精神，在關懷照護病人的同時，實踐志為護理的初發心。

►他奶奶的美麗小秘訣