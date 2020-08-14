　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

以「媽媽心」做護理照護　呂基燕視病猶親獲服務奉獻獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼呂基燕帶著護理師們以「媽媽的心」來感受家屬的需要，以同理心讓病童及家屬獲得適切的照護。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼呂基燕帶著護理師們以「媽媽的心」來感受家屬的需要，以同理心讓病童及家屬獲得適切的照護。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院護理部副主任呂基燕，獲得有護理界奧斯卡獎之稱的台灣傑出護理人員「服務奉獻獎」的肯定。投入護理服務二十五年的呂基燕，建置了東區重難症兒童照護作業、東區骨髓移植照護作業外，還帶領護理團隊完成國際性手術照護，提升台灣護理能見度；並積極參與國內外義診及腫瘤個案居家訪視，視病猶親的照護，讓她獲得此項殊榮。

目前擔任花蓮慈院護理部品質管理及癌症照護等業務副主任的呂基燕，還兼任癌症醫學中心副主任，同時承擔了兒童癌症基金會顧問護理師、台灣腫瘤護理學會研究發展委員會委員、花蓮縣護理師護士公會理事等業務外，也曾任台灣護理學會災難護理委員會委員，並爭取及規畫辦理東區護理人員教育訓練資源，包含腫瘤護理研習及災難護理研習會及工作坊，提升照護腫瘤病人的知能及災難救護能力。

▲▼呂基燕帶著護理師們以「媽媽的心」來感受家屬的需要，以同理心讓病童及家屬獲得適切的照護。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

喜愛孩子的呂基燕，選擇從婦兒科領域開始她的護理工作，擔任兒科病房護理長時，為了營造充滿愛的溫馨照護環境，不僅提供多元的護理照護教材給家屬外，也邀請故事媽媽到院陪伴小病人。2002年，花蓮慈院設立東區唯一骨髓移植病房，呂基燕也兼任的骨髓移植病房護理長，不僅參與籌畫也建置了骨髓移植病人照護作業流程及兒癌病童照護流程。

2003年，呂基燕面臨護理工作中最艱鉅的挑戰，花蓮慈院第一對來自菲律賓的連體女嬰慈恩、慈愛的分割手術照護。為了提供完善的照護，呂基燕帶領護理團隊模擬手術可能遇到的困難照護情境外；面對語言溝通的障礙，則是聯繫翻譯志工，並將日常照護常用的片語，創新製作成中文與菲律賓文對照的溝通圖卡，放置在病床邊，讓團隊與家屬能順利溝通。另外，呂基燕也與護理同仁一起為慈恩、慈愛書寫照護日誌，將照護點滴訴諸文字，轉化為愛的力量送給她們帶回家鄉。

▲▼呂基燕帶著護理師們以「媽媽的心」來感受家屬的需要，以同理心讓病童及家屬獲得適切的照護。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼投入護理服務25年的呂基燕，獲得有護理界奧斯卡獎之稱的台灣傑出護理人員「服務奉獻獎」的肯定。

因為有著第一對連體女嬰分割手術的照護經驗，奠定了花蓮慈院國際醫療個案照護的根基，讓兒科護理團隊後續面對2003年全世界僅五例，年紀最小、腫瘤最大的印尼「巨大型齒堊質瘤（Gigantiform Cementoma）」男童諾文狄、2010年第二對菲律賓連體女嬰及2015年第三對菲律賓連體女嬰分割手術照護時，團隊總能作好萬全準備，讓小病友安心接受治療外，也用愛陪伴家屬，做他們堅強的後盾，身心靈的貼心照護也讓台灣的護理被國際看見。

呂基燕副主任不僅獲得全國傑出護理人員「服務奉獻獎」的榮譽，同時獲得花蓮慈濟醫院人醫典範、花蓮縣護理師護士公會優良護理人員、慈濟科技大學傑出校友表揚。呂基燕說，在臨床服務期間，從病人及家屬身上學習到的經驗，豐富了她的護理職涯外，也是她生命中珍貴的禮物。

▲▼呂基燕帶著護理師們以「媽媽的心」來感受家屬的需要，以同理心讓病童及家屬獲得適切的照護。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

回想起這些年的護理生涯，呂基燕表示，去年她遇到一位新進護理同仁讓她印象很深刻，原來這位新進護理師是2002年在花蓮慈院第一位接受骨髓移植之女童，在家人的鼓勵下，她決定從事一個可以幫助人的工作，就像是她當初在花蓮慈院接受到的一樣。在通過試用期之後，這位新進同仁主動與呂基燕副主任相見歡，並分享對於過去在移植病房中的護理過程讓她印象深刻迄今，也是奠下她成為護理師的重要影響之一。

呂基燕說，從兒科病房到骨髓移植病房照護病人的過程中，深刻了解生命的寶貴，所以，她總是帶著護理師們以「媽媽的心」來感受家屬的需要，以同理心讓病童及家屬獲得適切的照護。同時，她也會秉持著「人生因利他而豐富，慧命因自覺而成長」這句靜思語的精神，在關懷照護病人的同時，實踐志為護理的初發心。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
快訊／李坤儀捧李登輝骨灰　神情哀傷啟程返翠山莊暫厝
LIVE／李登輝要回家了　骨灰罈暫厝翠山莊待五指山修建完工
快訊／民眾衝台北賓館搞破壞！　「紅油漆」氣球砸毀李登輝肖像
腳趾長出大貢丸！護理師一戳「流沙爆漿」狂瀉　男痛到魂飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

每年開拓10%有機耕作面積！徐榛蔚發豪語：成為全國有機首都

花蓮亞泥廠排煙惹民怨！環保局現勘就地輔導要求儘速改善

以「媽媽心」做護理照護　呂基燕視病猶親獲服務奉獻獎

楊桃一種30年甜度10　里港陳加興真正「楊桃達人」

韓國瑜來了！選前之夜為李眉蓁站台　陳其邁大酸：我以為今天是6月5號

安心、安全行駛蘇花公路　公路總局推廣「大貨車禮讓運動」

屏縣陽光少年盃籃球鬥牛賽　首度移師屏東市台糖縣民公園開打

台南戮力建置AED安心場所　黃偉哲號召更多業者投入「安心場所認證」

接語言通知話費逾期未繳　婦不敢依示操作求助警…阻詐騙

內埔警分局召開廟會遶境約制會議　鬥毆送辦…未戴安全帽告發

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

每年開拓10%有機耕作面積！徐榛蔚發豪語：成為全國有機首都

花蓮亞泥廠排煙惹民怨！環保局現勘就地輔導要求儘速改善

以「媽媽心」做護理照護　呂基燕視病猶親獲服務奉獻獎

楊桃一種30年甜度10　里港陳加興真正「楊桃達人」

韓國瑜來了！選前之夜為李眉蓁站台　陳其邁大酸：我以為今天是6月5號

安心、安全行駛蘇花公路　公路總局推廣「大貨車禮讓運動」

屏縣陽光少年盃籃球鬥牛賽　首度移師屏東市台糖縣民公園開打

台南戮力建置AED安心場所　黃偉哲號召更多業者投入「安心場所認證」

接語言通知話費逾期未繳　婦不敢依示操作求助警…阻詐騙

內埔警分局召開廟會遶境約制會議　鬥毆送辦…未戴安全帽告發

中職／江辰晏、陳仕朋左投對決　運彩看好統一勝富邦

814國際慰安婦紀念日　婦援會提2要求「教課書正名、日本政府道歉」

中部水上樂園比基妹被襲胸人數升高　業者將設「黑名單」增加駐衛警力

「七夕情人節」美妝優惠活動懶人包！YSL送小香＋唇露、蘿拉蜜思蜜粉組7折

開啟動感模式！幫長腿辣妻拍照「流線感」爆棚　網讚印象派：幫妳穿越時空

每年開拓10%有機耕作面積！徐榛蔚發豪語：成為全國有機首都

花蓮亞泥廠排煙惹民怨！環保局現勘就地輔導要求儘速改善

以「媽媽心」做護理照護　呂基燕視病猶親獲服務奉獻獎

楊桃一種30年甜度10　里港陳加興真正「楊桃達人」

台中購物節買汽車抽豪宅！超過2億元151筆　全用來買百萬名車

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

返台港女難搞　半夜要喝粥吃菜、還會放風

雲林雙黃線劃設一年半　竟養成「大蚯蚓」

餐廳養魚遭毒殺！女老闆見屍群崩潰

康然涉毒停診！病患怒：去哪找良心醫

平鎮臨時站6年後啟用　鄭文燦：桃園交通重大里程碑

恆春鎮長補選張榮志團結大會　江啟臣南下助選

韓國瑜為李眉蓁站台　陳其邁：我以為今天是6月5號

首屆「富岡鐵道藝術節」　8/14浪漫登場

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

第1屆「南台灣大餅節」台南登場

音樂節將軍吼學甲警道路交管總動員

民眾退房隔天接飯店來電索賠

更多熱門

相關新聞

跟老天搶時間！花蓮女嬰抵達馬偕　救護車司機說話了

跟老天搶時間！花蓮女嬰抵達馬偕　救護車司機說話了

花蓮一名僅15天大的女嬰因心臟問題，需在14日緊急送往台北馬偕醫院，而救護車一早10時許從花蓮門諾醫院出發，約12時20分順利抵達馬偕醫院。對此，救護車駕駛受訪表示，很感謝警方及路上民眾的幫忙，讓他能夠在3小時的路程，只花了2小時20分鐘就將女嬰送抵醫院。

護理生力軍報到！東基充實護理人力

護理生力軍報到！東基充實護理人力

女嬰嘴唇發紫「胃裡全空」　保母過失致死起訴

女嬰嘴唇發紫「胃裡全空」　保母過失致死起訴

想要兒子夢碎！21歲老婆「剛生第三胎」他就丟垃圾桶

想要兒子夢碎！21歲老婆「剛生第三胎」他就丟垃圾桶

1歲女嬰意外撞頭腫起來　竟是罕見疾病

1歲女嬰意外撞頭腫起來　竟是罕見疾病

關鍵字：

媽媽心護理照護呂基燕服務奉獻獎連體女嬰慈恩慈愛

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

林正英逝世22年「演藝圈邪門都市傳說」曝光！

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

水上樂園受害者再+1　女玩大海嘯「2度被抓胸」

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

即／救護車2小時20分疾行162km　花蓮女嬰抵達馬偕

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

李小龍死在「她」床上！41年後吐真相

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面