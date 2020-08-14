影／轎車凌晨國一桃園段「自撞護欄」翻覆！車頭全撞爛…駕駛急救中

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號北上桃園路段14日凌晨2時許發生轎車自撞護欄翻覆意外，國道警方據報趕往處理，發現轎車零件散落一地，車頭嚴重毀損變形，蔡姓駕駛被救出受困車體後緊急送醫急救，經抽血檢測並無酒駕因素，目前仍在加護病房治療中，生命現象穩定，車禍現場則在凌晨3時許恢復正常通車，肇事原因仍在調查釐清中。

▲國道一號北上56.2公里路段14日凌晨2時許，蔡姓男子駕駛轎車自撞護欄翻覆，國道警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號北上桃園路段14日凌晨2時許，發生轎車自撞護欄翻覆事故，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據國一警方指出，14日2時11分接獲桃園市警局110通知，國1北上56.2公里發生轎車翻覆車禍，立即派員處理，並通知交控中心事故處理小組、救護車及消防隊協助，翻覆轎車占用中線車道，車輛零件則散落在內、中、外車道，現場僅剩輔助車道可通行。

▲國道一號北上桃園路段14日凌晨發生轎車自撞護欄翻覆意外，警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員救出23歲蔡姓男子，立即由救護車送往衛福部立桃園醫院急救，經抽血檢測並無飲酒，酒測值為零，目前仍在加護病房急救中，但無生命危險，現場於03時12分完全排除恢復通車。

據指出，肇事的凌志轎車自撞護欄後翻覆在中線車道，車頭與車身多處受到撞擊嚴重毀損，零件散佈一地，左前輪爆胎且安全氣囊也爆裂，顯示撞擊力道強勁，至於為何會自撞護欄，警方仍需調閱監視畫面釐清肇事原因。

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