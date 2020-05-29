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大雨視線不佳！國1北上聯結車擦撞國光客運　8人受傷送醫

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記者沈繼昌／桃園報導

國1北上桃園路段29日清晨發生聯結車擦障國光客運重大交通意外，造成包括客運駕駛與7名乘客受傷，桃園市消防局據報後派員搶救，將傷者送往林口長庚醫院急救，多數傷者均有骨折或肢體擦傷等傷勢，現場無人受困，國道警方派員現場指揮救援，肇事原因疑因大雨造成視線不佳，這起意外直到上午6時20分才清理完畢，後方圍堵車流逐漸消化中，警方對兩名駕駛施以酒測，均未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

▲國1北上44公里處29日清晨5時許，物流公司聯結車疑因大雨視線不佳擦撞國光客運車禍，造成8人受傷意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國1北上44公里處29日清晨5時許，物流公司聯結車疑因大雨視線不佳擦撞國光客運車禍，造成8人受傷意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市消防局指出，清晨5時18分接獲報案，國1北上44公里內側發生聯結車與國光客運撞擊車禍，傷者名單如下：
50歲黃姓男性(下肢擦傷)。
23歲張姓男性(腹部疼痛)。
45歲黃姓男性(嘴唇喉嚨疼痛)。
49歲尤姓女性(肢體擦傷)。
54歲葉姓男性(肢體擦傷)。
33歲白姓男性(國光客運駕駛，右股骨骨折，右脛骨開放性骨折)。
65歲萬姓男性(鼻部撕裂傷)。
80歲余沈姓女性(肢體疼痛無外傷)。

▲國1北上44公里處29日清晨5時許，消防救護人員搶救傷患。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國1北上44公里處29日清晨5時許，消防救護人員搶救傷患。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方調查，其中國光客運白姓駕駛有開放性骨折傷勢較為嚴重，其餘7名送醫傷者，多是肢體擦傷、鼻部撕裂傷、疼痛等輕傷，其他4名乘客搭乘接駁車離開。

桃園市消防局動員16名消防人員、6輛救護車與1輛消防車前往救援，警方也派員清理現場，調查肇事原因，清晨6時20分，現場才清理完畢，國一北上陸續消化車流，兩名駕駛經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

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