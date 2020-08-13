桃園小貨車過彎失控翻覆　後方車輛直擊嚇傻…運將幸僅皮肉傷

▲桃園市一輛小貨車13日中午從中壢區往八德區方向行駛，經新中北路左轉興仁路二段時，疑似重心不穩失控翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓小貨車司機13日中午從中壢區載運貨物往八德區方向行駛，行經新中北路與興仁路口處左轉時，疑似重心不穩失控翻覆，巨大翻車聲音讓來往車輛行人都嚇了一跳，消防人員與中壢警方處理時，葉男僅受輕微皮肉傷，警方為其酒測，酒測值為零，根據路口監視器畫面研判，可能是左轉時車速過快與重心不穩肇禍，肇事原因仍待調查鑑定中。

▲桃園市一輛小貨車13日中午行經新中北路左轉興仁路二段時，疑重心不穩翻覆，警方人員在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，13日中午12時51分，41歲的葉姓小貨車駕駛從中壢區出發載貨，沿新中北路往八德區行駛，經過興仁路二段左轉時突然翻覆，小貨車擋風玻璃碎裂，機油也灑滿路面，葉男僅受輕傷但飽受驚嚇，員警進行酒測，酒測值為零，葉男聲稱左轉時重心不穩翻覆。

▲桃園市一輛小貨車13日中午行經新中北路左轉興仁路二段時，疑重心不穩翻覆，消防人員在現場協助受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局華勛分隊趕來，將葉男拉出受困車體，葉姓駕駛右腳擦傷、右手肘疼痛，但意識清楚，救護人員協助清洗傷口後與包紮止血，再轉送衛福部立桃園醫院救治。

中壢交通中隊小隊長梁興祺指出，葉姓駕駛受傷後已送醫治療，警方根據監視畫面研判，應該是左轉時重心不穩導致側翻，警方呼籲汽機車駕駛轉彎時應減速慢行，以維持交通安全。

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