　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園小貨車過彎失控翻覆　後方車輛直擊嚇傻…運將幸僅皮肉傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市一輛小貨車13日中午從中壢區往八德區方向行駛，經新中北路左轉興仁路二段時，疑似重心不穩失控翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛小貨車13日中午從中壢區往八德區方向行駛，經新中北路左轉興仁路二段時，疑似重心不穩失控翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓小貨車司機13日中午從中壢區載運貨物往八德區方向行駛，行經新中北路與興仁路口處左轉時，疑似重心不穩失控翻覆，巨大翻車聲音讓來往車輛行人都嚇了一跳，消防人員與中壢警方處理時，葉男僅受輕微皮肉傷，警方為其酒測，酒測值為零，根據路口監視器畫面研判，可能是左轉時車速過快與重心不穩肇禍，肇事原因仍待調查鑑定中。

▲桃園市一輛小貨車13日中午行經新中北路左轉興仁路二段時，疑重心不穩翻覆，警方人員在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛小貨車13日中午行經新中北路左轉興仁路二段時，疑重心不穩翻覆，警方人員在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，13日中午12時51分，41歲的葉姓小貨車駕駛從中壢區出發載貨，沿新中北路往八德區行駛，經過興仁路二段左轉時突然翻覆，小貨車擋風玻璃碎裂，機油也灑滿路面，葉男僅受輕傷但飽受驚嚇，員警進行酒測，酒測值為零，葉男聲稱左轉時重心不穩翻覆。

▲桃園市一輛小貨車13日中午行經新中北路左轉興仁路二段時，疑重心不穩翻覆，消防人員在現場協助受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一輛小貨車13日中午行經新中北路左轉興仁路二段時，疑重心不穩翻覆，消防人員在現場協助受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局華勛分隊趕來，將葉男拉出受困車體，葉姓駕駛右腳擦傷、右手肘疼痛，但意識清楚，救護人員協助清洗傷口後與包紮止血，再轉送衛福部立桃園醫院救治。

中壢交通中隊小隊長梁興祺指出，葉姓駕駛受傷後已送醫治療，警方根據監視畫面研判，應該是左轉時重心不穩導致側翻，警方呼籲汽機車駕駛轉彎時應減速慢行，以維持交通安全。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►色男闖台鐵女廁強壓喊「我要跟妳XX」　女尖叫奪門逃...他竟回：在大便

►影／民宅搭建溫室種大麻　桃警當場查獲8株活體與設施

►桃園醋夫不滿妻子與男網友見面　持武士刀狂揮：要殺死妳

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
山老鼠殘忍吃掉「台灣黑熊」！警偵辦見骸骨嚇傻
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤　嚇見奇怪骸骨…是被吃光的台灣黑熊

補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

師父遭羈押禁見　少龍弟子群起替師父喊冤

桃園小貨車過彎失控翻覆　後方車輛直擊嚇傻…運將幸僅皮肉傷

開疝氣術後蛋蛋爆痛！男忍16hrs錯過救援期　「睪丸壞死」怒告醫

業務經理偷吃酒店公關！生兒爽辦「滿月酒會」…副總妻驚知崩潰流產了

快訊／「逾時未退房」！男陳屍台南旅社房內　家屬接消息淚崩：1年沒他消息了

嘉義男離奇失蹤家屬急壞！他8天後託夢：我在水裡…已成「全裸腫屍」趴河床

爸爸偏心！前參謀總長羅本立女兒不爽沒分到房…帶兒子換鎖住進去遭判刑

「警棍鎖喉」恐怖27秒畫面曝！高雄影城闆娘收租遇襲　惡房客連拖帶拉要她命

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤　嚇見奇怪骸骨…是被吃光的台灣黑熊

補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

師父遭羈押禁見　少龍弟子群起替師父喊冤

桃園小貨車過彎失控翻覆　後方車輛直擊嚇傻…運將幸僅皮肉傷

開疝氣術後蛋蛋爆痛！男忍16hrs錯過救援期　「睪丸壞死」怒告醫

業務經理偷吃酒店公關！生兒爽辦「滿月酒會」…副總妻驚知崩潰流產了

快訊／「逾時未退房」！男陳屍台南旅社房內　家屬接消息淚崩：1年沒他消息了

嘉義男離奇失蹤家屬急壞！他8天後託夢：我在水裡…已成「全裸腫屍」趴河床

爸爸偏心！前參謀總長羅本立女兒不爽沒分到房…帶兒子換鎖住進去遭判刑

「警棍鎖喉」恐怖27秒畫面曝！高雄影城闆娘收租遇襲　惡房客連拖帶拉要她命

地標商辦大樓憑捷運更尊貴　租金水平5年最多漲5成

陳其邁選前之夜鳳山登場　蔡英文、賴清德、蘇貞昌輪番上陣

IKEA小龍蝦回來了！「6大新菜色」威靈頓牛排、99元肉丸披薩

膽小汪下雨天不敢走路！　爸「打包」一手拎到公園放尿笑翻6千人

不斷更新／象獅先發出爐張志豪扛四棒 　蘇智傑打7棒　

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

快艇主帥讚獨行俠「史上最強進攻隊伍」　魯長老談首輪：很棒的對決

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

中職／魏碩成完成初登場　王建民隔海關心恭喜

黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車　美特使抵貝魯特籲改革

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

即／宜蘭男跟媽吵架狠扯髮撞地！伴屍4天

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

驚悚撞擊影片曝　夫妻遭雙雙撞飛1死1重傷

台東男涉虐殺貓狗　騎車自撞慘死

板橋疑火警　警消到場發現誤報

即／男陳屍台南旅社房內　家屬崩潰：1年沒他消息了

名醫害妻猝死　退休警悲憤哭不出淚

冷戰40年才剛破冰！暖夫「輪椅推妻」遭撞1死1傷

即／新竹行人闖軌　遭自強號撞上

楊麗花夫洪文棟　確定有私生子

自爆護理師中獎後車禍！陳清景送加護病房傷勢曝光

「小蜜蜂」配備全都露！抓欠債車、權利車1輛賺9000元

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多熱門

相關新聞

撞死人找兒頂罪！酒駕男開餐廳、炫跑車被起底

撞死人找兒頂罪！酒駕男開餐廳、炫跑車被起底

嘉義新港鄉大潭村27日一名男子駕駛黑色轎車與小貨車發生碰撞，致小貨車黃姓女駕駛噴飛車外慘死。事後警方一查才得知，原來此事故是老爸酒駕肇事由兒子頂罪！而現在這對蘇姓父子檔也遭起底，據了解他們在民雄經營海鮮鐵板餐廳、練歌場，平時生活富裕，不時都會在臉書PO文炫耀名車，或飆速拿手機自拍的影片，顯見開快車已經不是第一次。

鐵木瀑布再添亡魂！女溺水搶救3天不治

鐵木瀑布再添亡魂！女溺水搶救3天不治

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

撞死女農「駕駛」淡定滑手！警揪兒替酒父爸頂罪

撞死女農「駕駛」淡定滑手！警揪兒替酒父爸頂罪

桃園青埔大翻身　土地單坪破百萬

桃園青埔大翻身　土地單坪破百萬

關鍵字：

桃園 小貨車翻覆

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

丫頭鞋子放門口越變越少！

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面