影／水上樂園噁男長相曝光！拉扯比基尼「犯罪過程」全都錄

實習記者莊子誼／綜合報導

有網友日前到中部水上樂園慘遭一群變態男子摸臀騷擾，因此po文提醒他人小心，這件事引起廣大網友撻伐，沒想到另一名女網友也轉發該文表示，自己在同個地方被用力扯比基尼綁帶和小背心肩帶、並附上影片及幾張截圖，懷疑就是同一群慣犯天天光顧，將樂園當成自己的「狩獵場」。

▲中部水上樂園近期傳出多起噁男性騷擾事件，有網友錄到「犯罪過程」。（圖／翻攝自Dcard）

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原po指出，這則影片是友人在錄人工海嘯時，無意間錄到的畫面，當時大海嘯滅頂，有人很大力的扯了她的比基尼綁帶和外面小背心肩帶，當海嘯退去後，轉頭卻沒有看到人。由於胸部沒有直接被觸碰，加上現場有很多小孩，原po以為是小朋友被浪捲走時隨機抓東西不小心拉到的。

事發後幾天，原po在整理照片時偶然發現這則影片，並在Dcard看到許多人都發生同樣的事，才意識到自己真的被性騷擾，並決定公開影片，避免再有人受害。

▲原po影片中捕捉到疑似「兇手」的一群男子。（圖／翻攝自Dcard）

從影片及截圖畫面可以看出，在海嘯來襲時，有幾位膚色黝黑、身材壯碩的年輕男子悄悄靠近原po，其中一位在混亂中將鹹豬手伸向原po背後拉扯比基尼綁帶，待海嘯退去後，又神不知鬼不覺的游到遠處，犯罪手法看起來相當老練。

原po表示，自己是7月30日遇到騷擾，從留言處發現7月29及31日也都有人受害，懷疑可能是與樂園最近推出的優惠有關，「同一群可能19歲以下免費或7月壽星20元的人，每天都去做一樣噁心的事情」。

貼文底下引起大批網友直呼噁爛，「長得好噁」、「有影片有長相，直接報警教訓這群變態」、「超噁，到底多缺才用這種方式」、「超級噁心希望事情可以被關注到」、「幸好有截圖到正面，真的可以讓他們風光一輩子了」、「Po fb啦讓他紅」、「祝他們ㄐㄐ爛掉」