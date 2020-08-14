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開啟動感模式！幫長腿辣妻拍照「流線感」爆棚　網讚印象派：幫妳穿越時空

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▲豬隊友拍的照片。（圖／網友Zoey Huang授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO有雙漂亮長腿，但卻被豬隊友給毀了。（圖／網友Zoey Huang授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

許多女生都熱衷於拍照，不管是自拍或被拍，總能樂在其中。一名女網友日前帶著女兒去公園玩，她的老公雖然幫忙兩人合影留念，但從畫面中可以發現，不是沒對焦清楚，就是直接開滿「動感模式」，根本什麼也看不清楚，這系列的照片出爐後，讓她不禁直呼，「誰都別想質疑我家那位的攝影技術」。

這名辣媽在「爆怨公社」上發文表示，「誰都別想質疑我家那位的攝影技術。誰都別想」。原PO日前和老公帶著寶貝女兒去公園玩，和樂融融的畫面不免會想拍照留念，她的老公雖然好心幫忙，但卻拍出了「超有藝術感」的照片。這些照片不但非常朦朧，且還很有流線感，根本看不清原PO與女兒的輪廓和表情。

請繼續往下閱讀...

▲豬隊友拍的照片。（圖／網友Zoey Huang授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼老公拍的照片全模糊不清。（圖／網友Zoey Huang授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲豬隊友拍的照片。（圖／網友Zoey Huang授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到照片後，紛紛留言回應，「標準的興奮到模糊」、「拍得這麼像龍捲風，一定是愛情」、「老公覺得朦朧最美」、「靜態拍的也能像動態」、「都是手機的錯」、「請問妳家那位還有呼吸嗎」、「人正怎麼拍都好看」、「這馬賽克處理不錯」、「動感模式全開」、「你最近做了什麼？買新包包嗎」、「可能想幫你穿越時空」、「印象派的攝影大師啊」。

這則貼文也釣出不少苦主，「跟我老公有像哦」、「我隊友也都拍這種的」、「跟我家的攝影技術一樣讚」、「比我老公好了啦！我的頭直接不見」、「這技術跟我老公有得比了」。

也有網友點出原PO老公拍不好的原因，「曝光不夠」、「光線不夠的情況下，拍這樣是很正常的」。據悉，晚上拍照時，手輕輕一晃就很容易毀掉整張照片，除了直接用腳架拍攝外，縮小光圈、把焦距調遠也可以改善糢糊不清的情況。

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