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快衝萊爾富！率性「淡橙橘口罩」8/19限量開搶　7大銷售通路一次看

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記者曾筠淇／綜合報導

近日新冠疫情相當不穩，許多民眾在備足口罩的同時，也非常注重美觀。萊爾富將在8月19日開放預購萊潔「淡橙橘」口罩，首波限量1萬5000盒，24日也將在全台各大通路陸續上市，讓民眾阻擋病毒又兼顧時尚，散發莊嚴、尊貴又帶點神祕的氣質。

▲萊潔淡澄橘口罩。（圖／R&R萊禮生醫提供）

▲萊潔淡橙橘口罩19日開放首波預購。（圖／R&R萊禮生醫提供）

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繼丹寧玫瑰、薰衣草紫等熱門「玩色．炫彩系列」口罩後，萊爾富將在8月19日早上7時開放民眾預購「淡橙橘」口罩，首波限量1萬5000盒。業者主打這款橘色口罩能夠散發出莊嚴、尊貴、神祕的氣質，讓民眾戴上口罩後，增添個性與玩味，同時不會喧賓奪主，讓整體穿搭更有個人特色，也更有時尚感。

▲萊潔淡澄橘口罩。（圖／R&R萊禮生醫提供）

▲萊潔淡橙橘口罩搭配專屬同色耳掛線。（圖／R&R萊禮生醫提供）

淡橙橘口罩一盒50入，原價399元，目前價349元。全台總量共5萬盒，24日將開始在全台通路陸續上市，民眾可以至全家、大樹藥局、丁丁藥局、佑全藥局、札幌藥妝、維康藥局的各大門市購買，至於最後到店時間則依各通路公告的訊息為主。

►萊爾富預購流程：

民眾可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，接著便會收到一組「驗證碼」簡訊，只要將「驗證碼」輸入機台並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃台繳費」，迅速完成「淡橙橘口罩」預訂，8月31日就能取貨。

►►其他藥妝口罩販售資訊如下

墊腳石購物網於今晚6時開賣中衛口罩，顏色為「黑+櫻桃紅」盒裝30入售價260元、櫻花粉50入售價300元，軍綠、深丹寧、酷黑售價300元，這3色則採隨機出貨。

美廉社將於13日至25日期間，開放民眾預購「南六醫療口罩」，盒裝50入售價259元，最多可限購5盒，全台限量5萬盒。

蝦皮購物每日下午5時限量開賣「福德好罩」，盒裝50入售價399元，民眾可任選雲彩紫、櫻花粉或水漾藍，每人每日最多可購買2盒，且1盒即享免運，24小時內就可送達。

PChome 24h今（12）日推出日本IRIS V型剪裁三層式口罩，2入組非醫療口罩798元，單盒則是490元。另外也有販售摩戴舒、友你Uneed、柔蝶防護口罩以及超服貼3D立體口罩。

▲▼屈臣氏中衛口罩今開賣「限定3色」1800盒 。（圖／品牌提供）

▲中衛同樣推出了各色口罩，深受民眾喜愛。（圖／品牌提供）

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