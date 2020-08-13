耳機掉水溝打110！他感性發文「這是警察榜樣」　引爆怒氣炸彈：浪費資源

▲民眾一篇感謝暖男警察文，讓網友爆氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

警察是人民褓母，但因為這種事打110，讓一大票網友怒了！有民眾在臉書某地方社團發文，說他的藍牙耳機不小心掉到排水溝裡，「無助的我求助110，傻眼的警察很為難卻盡力」，還不忘附上「暖男警察」側面照，感謝道「這是我們心中警察的榜樣，有你真好」。一篇感謝文讓網友爆氣開批「浪費資源！」

該位民眾在地方社團以「人民褓母」為題發文，「傍晚藍牙耳機不慎掉落排水溝」，似乎是因為自己撿不到，也找不到人幫忙，「無助」之下就求助110。原PO說，警察來了之後，聽到他的請求雖然很傻眼，但還是幫他撿耳機，「傻眼的警察很為難卻盡力，不因善小而不為」。

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讓原PO更感動的是，警察要走之前還叮嚀他回家要把耳機洗乾淨，「偷偷拍下暖男警察的側面照，這是我們心中警察的榜樣，有你真好。」字裡行間充滿對該名員警的感謝之情，也可以感受到原PO撿回耳機是真的很感恩。不過，原PO的舉動引發其他網友一陣暴怒，就有人截圖轉發到臉書《爆怨公社》，直批「警察真的不是這樣用的！這種事居然好意思報警！」

其他網友也看傻，紛紛留言，「這年頭真是辛苦警察了」、「110是可以這樣用的嗎」、「不幫不行，肯定又會被投訴」、「浪費國家資源」、「以後我趕工缺人手也打電話報警好了」、「這種事叫警察，以為警察沒事嗎」、「家裡小狗要生，是不是要打119？濫用資源真的很誇張」、「你是想說原來警察那麼好用吧」、「這是真實案件嗎？」