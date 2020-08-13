魚缸放廁所！客人竟倒半罐浴廁劑「11條生命」全毒死　店家氣炸

▲廁所的魚被毒死，店家忍不住發文吐怨氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

11條小生命就這樣被客人毒死！一間台中的火鍋店10日在粉絲專頁發文，「8/10，水湳店發生了令人髮指的事」，說店內廁所裡養有一缸魚，結果有客人竟然倒進半罐的浴廁劑，「我們員工去廁所時，整個缸的泡泡都要滿出來，裡面的魚全死了！」貼文一出，其他網友也直呼動手的顧客太過分，「也都是生命啊！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》轉貼自己在粉絲專頁的貼文，忍不住氣呼「我是真的很想拿板凳從兇手後腦勺打下去！」看看事發經過，她表示店內廁所有養一缸魚，「這一開始是房東的興趣，我們看著喜歡就留下來了。」

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▲11條生命就這樣沒了，原PO又心疼又氣憤。（圖／翻攝自爆怨公社）

結果就在10日晚間，有客人拿放在廁所裡的浴廁劑倒半罐在魚缸裡，員工發現的時候，泡泡已經要滿出缸，裡面的11條魚都死了，有一條甚至懷孕中，代表這一毒，死的不只11條小生命，讓原PO相當心疼。

看到貼文後，其他網友也直呼，「魚很無辜，又沒惹到他，真的是很沒品」、「很沒品，真的很壞」、「我家一隻小魚掛了都很難過，相信這店家一定更難過。」不過，也有人認為可能真的是誤會，「浴廁劑跟飼料罐分不清楚嗎」、「誤以為是魚飼料就算了，如果明明知道是浴廁劑，因為好奇、好玩所以這樣做的話，就太殘忍了」、「誤當成飼料？」