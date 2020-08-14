鮮肉老公2年「史詩級大走鐘」！崩壞對比圖老婆心死…14萬網笑瘋湧入曬同款

▲吳男婚後胖25公斤。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博一則「老公婚前婚後身材對比」的影片近日引發網友關注，一名婚前擁有6塊腹肌的帥氣「小鮮肉」，結婚後陪著老婆經歷了2次生孩子坐月子，2年內從85公斤長到了110公斤，整整胖了25公斤。對比照一PO上網眾人笑翻，更有許多網友也紛紛曬出自己同樣「幸福肥」的老公，「一個男性從小鮮肉到大肚腩，只差了一個老婆的距離而已。」

▲網友曬出自己老公婚前婚後的對比圖。（圖／翻攝自微博，下同）

該影片主角吳姓男子婚後不止胖了一圈，臉部的棱角更都變得圓潤了，一轉眼長成了「五花肉」。他笑答，由於老婆不喜歡吃肉，家裡的肉食都被自己包辦了，再加上工作應酬免不了飯局，不知不覺中就長胖了。

因為婚前婚後體型變化巨大，最近老婆也忍不住給他佈置了減肥任務，要求他每天直播減肥。吳男表示，現在的目標是減到90公斤，希望肌肉能飽滿一點。

對此，網友笑翻，「雖然胖了，但是看上去都好幸福哈哈哈」、「幸福肥，一定是攤上了好老婆」、「到底是誰生孩子？」、「他可能只是短暫的瘦了一下」、「歲月是把殺豬刀啊」、「可不嗎，女生吃不下的全給老公吃了，能不胖嗎」、「從生物學上說，當雄性哺乳動物有了雌性伴侶後，他就不用吸引異性提高自身競爭力了，沒有了憂患意識，俗稱心寬體胖」。

更有網友也曬出，自己老公婚前婚後巨大的差距，「結婚1年，我生了孩子體重沒變，他胖了將近25公斤」、「4年，衣服1年漲1個x」、「當年是看上他的身材苗條才嫁給他，後來生一個娃他重5公斤，生一個娃他5公斤，還跟我說是生娃後遺症，肉都在他身上了」。

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