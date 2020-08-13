衝銀行刷3次存摺都失敗！路人一句話曝「真相」...她驚：到底要多蠢

▲原PO拿著中國信託的簿子，去玉山銀行刷。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

開戶時銀行都會提供存摺本，幫助民眾紀錄金錢的交易，一名女網友日前到銀行刷存摺，沒想到連續三次都失敗，簿子硬塞都塞不進去。一名好心的路人發現她有困難，走過來一句話點破真相，「這裡是玉山銀行」，她才發現自己手上拿的是「中國信託」的存摺。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前拿著中國信託的存摺簿要到銀行刷本子，但簿子卻怎麼塞都塞不進去，連續3次都失敗，「簿子硬塞都塞不進去，還嫌人家機器爛」。正當她苦惱時，一名好心人走向她，一句話直接突破盲腸，「這裡是玉山銀行啊」。原PO才瞬間驚醒，原來這裡不是中國信託，「我到底要多智障阿！」

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貼文發出後，網友在底下紛紛留言表示，「我上次也拿玉山的簿子去土地銀行給行員」、「顏色都是綠色的啦」、「拿明朝的劍，斬清朝的官」、「玉山刷卡機：我不要的你不能強求」、「郵局跟合作金庫也很像」、「下次光臨時，刷簿子的機器上應該會有標語，這裡是玉山，不是中國信託」。

也有網友分享自己的糗事，「我是拿健保卡去提款機領錢，怎麼推就是推不進去」、「我拿家裡車庫鑰匙，對著收費停車場閘門一直按」、「我也曾到台哥大繳遠傳的電話費」、「沒關係，我曾把信用卡當提款卡使用」、「曾經拿國泰世華刷玉山 ，真的吃進去，顯示此存則尚無資料」。