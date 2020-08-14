接語言通知話費逾期未繳　婦不敢依示操作求助警…阻詐騙

▲屏東縣東港警分局南州分駐所警員鄭瑞獻阻成功勸阻郭姓被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉郭姓婦人，接獲詐騙集團佯稱以語言方式告知其電話逾期未繳，即將被停話，要求依指示操作，她擔心電話費暴增，求助警方，員警耐心解釋應為詐騙集團的詐騙手法後，成功阻止她被騙。

東港分局南州分駐所警員鄭瑞獻，於日前執行備勤時，78歲的郭姓婦人著急走入分駐所，向郭員表示其稱接獲市話催繳電話費，以語音方式告知逾期未繳，將即刻停話，並要求按照語音指示操作，她擔心電話費因此暴增，又感覺好像有問題，趕緊求助。



警方表示，郭姓婦人至分駐所求助，起初她還半信半疑，不相信自己是真的遇到詐騙集團，經警方耐心解釋這是目前國內假冒中華電信詐騙手法，中華電信並不會要求用戶跟著語音操作，她才恍然大悟而未受騙。警方並她表示，有需警方的地方警方24小時都會幫忙服務，讓她很感動。



東港警分局長謝政憲表示，鑑於近來詐騙案件層出不窮，手法多變，已要求所屬員警於執行家戶訪查時，對警勤區內的民眾進行反詐騙宣導，發放警察局製發的反詐騙宣傳單，宣導詐騙集團的詐騙手法及預防詐騙的因應之道，並提醒民眾可善用165反詐騙專線查詢，或是撥打110報案專線，減少被騙機會。

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