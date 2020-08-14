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朝聖澎湖花火節！8妹子信「一條龍服務」...颱風天被丟包：差點睡路邊

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▲▼澎湖,澎湖花火節,煙火,花火節。（圖／高鐵提供）

▲澎湖花火節吸引大量旅客。（圖／高鐵提供）

記者周亭瑋／綜合報導

離島旅遊正夯，澎湖花火節更狂吸爆量國人朝聖。一名女網友昨晚發文指控，網上有私人仲介主動找上門，宣稱能提供「一條龍服務」，怎料8位女生抵達現場後，才發現被騙了，加上民宿幾乎全滿，又碰上颱風天，讓她們超無助，幸好後來有當地業者相助，一行人才免於睡路邊的悲慘窘境。

女網友在爆料公社發文怒道，她們8個女生8月10日至12日，第一次去澎湖旅行，怎料親身體驗到在颱風天「被詐騙丟包」的情況，當初H男就是利用網路平台，找上她們這些要去澎湖自由行的旅客，並佯稱能提供一條龍服務，不過她們只找他訂民宿，其他包括機票、租車等全是透過官網預訂。

請繼續往下閱讀...

女網友表示，她們訂了2間四人房，房價共1萬4800元，並預付訂金1萬元整，「原本8月初就要把尾款也一併匯給他，經質疑尾款不是現場付就好了嗎？他才作罷。」

▲朝聖澎湖花火節！8妹子信「一條龍服務」...颱風天被丟包：第一次去全毀了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼H男主動私訊，謊稱能提供一條龍服務。（圖／翻攝自爆料公社）

▲朝聖澎湖花火節！8妹子信「一條龍服務」...颱風天被丟包：第一次去全毀了。（圖／翻攝自爆料公社）

10日出發前，原po在機場跟H男確認入住時間，也要求對方提供民宿聯絡電話，結果對方竟然還問她訂了什麼房型，然後唬爛說，到澎湖後跟他說，直接找他check in，後來一群人在颳風下雨的情況下，到達對方口中的民宿，結果業者一頭霧水地表示，根本沒有訂房紀錄。

聞言，她立刻拿出對話紀錄證明，然而業者回應，對方並沒有與他們聯繫，於是他們成為颱風天被丟包的可憐人，「超級無語的，在大風大雨、所有民宿幾乎滿房時，要去哪住？而且滿心期待的花火節取消，後面的航班也停飛，根本回不去了。」

▲朝聖澎湖花火節！8妹子信「一條龍服務」...颱風天被丟包：第一次去全毀了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼H男煞有其事地應對。（圖／翻攝自爆料公社）

▲朝聖澎湖花火節！8妹子信「一條龍服務」...颱風天被丟包：第一次去全毀了。（圖／翻攝自爆料公社）

當下女網友狂打4通電話，H男才終於接了，還說是民宿業者出狀況，被一旁的老闆直接打臉，表示根本不認識他，對方也完全沒訂房，「於是我要求他把訂金退還，他開始以上班為藉口，說要7點下班後才能匯，就算我提到要報警，也是愛理不理的，直到請民宿業者及在地店家的協助才聯繫上他，他才叫人匯錢還我，後來因為他的朋友有協助我們找到民宿，才同意不將此事報警處理。」

最後，原po也解釋，「會發此文是因為我們在網路社團裡發現，不止我們一組旅客受害，故以此警惕要到澎湖自由行的旅客們，澎湖是個很美的地方，只是我們被人破壞了第一次去澎湖遊玩的興致。」

po文一出引爆議論，網友們紛紛回應，「感覺好熟練，不是騙第一次了吧」、「沒頭貼你也敢給錢，心臟真大顆」、「已經關臉書了」、「應該要找旅行社的，代訂太可怕了」、「太輕易相信人了，而且房間也太貴了」、「明知道會出包還硬要詐騙別人，腦子不好使就別出來丟人」。

▼當天還謊稱民宿有打電話給他。（圖／翻攝自爆料公社）

▲朝聖澎湖花火節！8妹子信「一條龍服務」...颱風天被丟包：第一次去全毀了。（圖／翻攝自爆料公社）

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