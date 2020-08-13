股票損失補償「塔位」變賣先付105萬手續費　行員識破報警及時攔阻

▲台南1名婦人誤信詐騙集團，欲提款付手續費105萬元時，被行員報請市警五分局警方及時阻詐成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名婦人買的股票被下市，事後有詐騙集團寄補償單，說要賠償損失，聲稱補償靈骨塔塔位12個給她作為賠償，並稱以每塔位45萬元賣出，惟須先付手續費105萬元才能取得現金，婦人信以為真，前往銀行提領現金欲支付對方時，被行員報請市警五分局及時阻詐成功。

台南市警五分局開元派出所8月12日上午11時50分接獲開元路京城銀行報案，有民眾疑似遭詐騙，巡佐蘇敬修、警員王正材立即到場了解。

經詢問諶姓婦人表示之前曾買台金礦股票，股票下市後有收到補償單說要賠償損失，該補償單上有名為傳林公司電話，婦人打電話詢問，一名line暱稱「金祥」的男子與她接洽，對方表示公司有委託一家宥騰葬儀社處理，聲稱將補償靈骨塔塔位12個給她作為賠償，但須先付手續費才能取得權狀，若想要塔位買賣則要付設備費，婦人決定要賣出去，請其幫忙處理。

沒多久金祥通知說幫她將塔位以一個45萬賣出並簽約完畢，要其支付105元萬設備費後就可拿回賣塔位的，婦人不疑有他前往京城銀行提款支付時，行員關心提問發現異狀，通知市警五分局警方到場協助。員警到場詢問後告知此係詐騙集團的詐騙手法，並提供網路新聞影片，諶婦才驚覺自己遭人詐騙，對行員及警方即時協助感激不已。

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