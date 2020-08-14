通訊行老闆慘淪第三方人頭戶　衰喊：賣手機賺100...到南部開庭都不夠

記者邱中岳／台北報導

北市1家通訊行老闆，遭詐騙集團利用淪為警示帳戶，老闆表示，有民眾買手機，但聲稱在台中無法面交，選擇用銀行轉帳，再找1名自稱朋友的人上門領手機，最後帳戶無法使用，詢問警方才知因涉及詐騙被列警示帳戶，懷疑是詐騙集團騙人匯款後，再派人到通訊行將手機拿走變賣。

36歲的李姓老闆表示，從6月開始就有人在臉書上私訊要買手機，最後在7月底，聲稱自己在台中，所以只能銀行轉帳，28日先匯款5千9百元買第一支手機，還找「在台北的朋友」前往代領。

▲李姓老闆買賣手機淪警示帳戶，原來係被詐騙集團利用所致。（圖／記者邱中岳翻攝）

對方得手後，在29日又透過臉書表示，想要再買一支手機，也依約匯款5千6百元，也是該名「友人」前來領取，事隔1天李姓老闆卻發現帳戶無法使用，跟銀行確認係因5千6百元的款項被認定詐騙，遭彰化警方設定成「警示帳戶」。

銀行行員向李老闆表示，因為5千6百元的款項，遭警方認定是「民眾被詐欺的款項」，所以才會將帳戶列為警示帳戶，要求李老闆收到傳票後再到彰化開庭說明。

▲詐騙集團在網路上要求被害人匯款至通訊行帳戶，再派人前往通訊行將手機領走。（圖／記者邱中岳翻攝）

李姓老闆相當傻眼，隨即透過當時來領手機的「朋友」留下的電話回撥，但卻發現已經是空號，最後只能無奈表示，「賣手機利潤才1百元，還要大老遠跑到彰化開庭解釋」，直呼實在有夠倒楣。

被害的李姓老闆在萬華獅子林大樓經營通訊行12年，也直言「現在的景氣實在大不如前」，所以幾乎都轉經營電商平台買賣手機，透過網路買賣手機卻無辜成為警示帳戶，也希望政府相關單位能夠協助研擬措施。

警方接獲李姓老闆報案後，目前也調閱監視器並且搜集相關證據追查相關人等到案說明。

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